Резников извинился за сравнение потерь Украины и жертв в Турции

Министр обороны Алексей Резников извинился за свои слова о том, что потери Украины в войне меньше количества погибших от землетрясения в Турции.

Источник: Резников в Twitter

I sincerely apologize to anyone in Ukraine or Türkiye. who was offended by my comments in an interview with the Spanish newspaper La Razon. Ukrainians sympathize with the Turkish people. We understand what it's like to bury thousands of innocent people - friends and neighbors.

