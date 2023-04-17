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Резников извинился за сравнение потерь Украины и жертв в Турции

Катерина ТищенкоПонедельник, 17 апреля 2023, 10:55
Резников извинился за сравнение потерь Украины и жертв в Турции
Алексей Резников, фото Getty Images

Министр обороны Алексей Резников извинился за свои слова о том, что потери Украины в войне меньше количества погибших от землетрясения в Турции.

Источник: Резников в Twitter

Дословно: "Искренне извиняюсь перед всеми в Украине или Турции, кого обидели мои комментарии в интервью испанской газете La Razon.

Украинцы сочувствуют турецкому народу. Мы понимаем, что такое хоронить тысячи невинных людей – друзей и соседей.

Я благодарен нашим турецким друзьям за их неизменную поддержку и твердую позицию в отношении Крыма с начала российского вторжения".

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Что предшествовало: Министр обороны Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon заявил, что потери с украинской стороны во время полномасштабной войны меньше количества погибших в результате землетрясения в Турции.

"Конечно, у нас есть потери, потому что мы воюем. Но они критически меньше, чем у россиян. Я не могу назвать цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем количество погибших от землетрясения в Турции", - сказал он.

Подтвержденное количество погибших в Турции и Сирии в результате землетрясений 6 февраля превышает 50 тысяч человек.

Темы: РезниковТурциявойна
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