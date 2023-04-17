Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Резников извинился за сравнение потерь Украины и жертв в Турции

Катерина ТищенкоПонедельник, 17 апреля 2023, 10:55
Резников извинился за сравнение потерь Украины и жертв в Турции
Алексей Резников, фото Getty Images

Министр обороны Алексей Резников извинился за свои слова о том, что потери Украины в войне меньше количества погибших от землетрясения в Турции.

Источник: Резников в Twitter

Дословно: "Искренне извиняюсь перед всеми в Украине или Турции, кого обидели мои комментарии в интервью испанской газете La Razon.

Украинцы сочувствуют турецкому народу. Мы понимаем, что такое хоронить тысячи невинных людей – друзей и соседей.

ВИДЕО ДНЯ

Я благодарен нашим турецким друзьям за их неизменную поддержку и твердую позицию в отношении Крыма с начала российского вторжения".

Что предшествовало: Министр обороны Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon заявил, что потери с украинской стороны во время полномасштабной войны меньше количества погибших в результате землетрясения в Турции.

"Конечно, у нас есть потери, потому что мы воюем. Но они критически меньше, чем у россиян. Я не могу назвать цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем количество погибших от землетрясения в Турции", - сказал он.

Подтвержденное количество погибших в Турции и Сирии в результате землетрясений 6 февраля превышает 50 тысяч человек.

Темы: РезниковТурциявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Все новости...
Резников
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Резников рассказал, предлагал ли ему Зеленский другую должность
Последние новости
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
Все новости...
Реклама: