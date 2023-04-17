Резников извинился за сравнение потерь Украины и жертв в Турции

Министр обороны Алексей Резников извинился за свои слова о том, что потери Украины в войне меньше количества погибших от землетрясения в Турции.

Источник: Резников в Twitter

I sincerely apologize to anyone in Ukraine or Türkiye. who was offended by my comments in an interview with the Spanish newspaper La Razon. Ukrainians sympathize with the Turkish people. We understand what it's like to bury thousands of innocent people - friends and neighbors.

I… — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 17, 2023

Дословно: "Искренне извиняюсь перед всеми в Украине или Турции, кого обидели мои комментарии в интервью испанской газете La Razon.

Украинцы сочувствуют турецкому народу. Мы понимаем, что такое хоронить тысячи невинных людей – друзей и соседей.

Я благодарен нашим турецким друзьям за их неизменную поддержку и твердую позицию в отношении Крыма с начала российского вторжения".

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Что предшествовало: Министр обороны Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon заявил, что потери с украинской стороны во время полномасштабной войны меньше количества погибших в результате землетрясения в Турции.

"Конечно, у нас есть потери, потому что мы воюем. Но они критически меньше, чем у россиян. Я не могу назвать цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем количество погибших от землетрясения в Турции", - сказал он.

Подтвержденное количество погибших в Турции и Сирии в результате землетрясений 6 февраля превышает 50 тысяч человек.