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Резніков: Втрати України у війні менші, ніж кількість загиблих від землетрусу в Туреччині

Катерина ТищенкоНеділя, 16 квітня 2023, 16:42
Резніков: Втрати України у війні менші, ніж кількість загиблих від землетрусу в Туреччині
Олексій Резніков, фото Дмитра Ларіна, УП

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що втрати з українського боку під час повномасштабної війни менші за кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині.

Джерело: Резніков в інтерв’ю іспанській газеті La Razon

Пряма мова: "Звичайно, у нас є втрати, тому що ми воюємо. Але вони критично менші, ніж у росіян. Я не можу назвати цифру, але можу вас запевнити, що загальне число менше, ніж кількість загиблих від землетрусу в Туреччині.

Це означає, що наша головна мета – зберегти життя наших солдатів, в той час як Росія використовує їх як гарматне м'ясо. Це тактика м'ясорубки. Їм байдуже. Тільки в одному Бахмуті Росія втрачає 500 чоловік щодня вбитими і пораненими".

Довідка: 6 лютого південний схід Туреччини і прилеглі райони Сирії сколихнули два землетруси магнітудою 7,7 та 7,6. Підтверджена кількість загиблих внаслідок руйнувань в обох країнах перевищила 50 тисяч осіб. Після того сталося ще три значних землетруси, які теж спричинили руйнування будівель і смерті близько десятка людей.

Що передувало: В опублікованому нещодавно "злитому" документі Пентагону йдеться про те, що Україна зазнала від 124,5 до 131 тисячі загальних втрат, зокрема 15,5-17,5 тисячі вбитими і 109-113,5 тисячі пораненими. Водночас втрати Росії оцінюються у 35,5-43 тисячі вбитими в бою і 154 180 тисяч пораненими, тобто загалом у 189,5-223 тисячі.

Теми: РезніковвійнаТуреччина
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