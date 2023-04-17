Офіс омбудсмена має десятки відео страт українських військових

За останні 9 місяців Офіс омбудсмена отримав "десятки відео" публічних страт українських військових російськими солдатами.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю "Українській правді".

Пряма мова Лубінця: "Це відрізання голови, відрізання статевих органів, відрізання вух, носа, кінцівок, фаланг на руках. Декого (із російських солдатів-виконавців цих страт – УП) вдалося верифікувати. І я знаю, що одна особа понесла покарання (вона загинула під час бойового зіткнення з українськими військами)".

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Деталі: На думку омбудсмена, Росія публічно поширює відео зі стратами українських військових із кількох причин.

По-перше, щоб "підтримувати градус антиукраїнської істерії" всередині російського суспільства. По-друге, щоб переконати своїх солдатів не здаватися в полон ЗСУ ("Вони будуть так вбивати вас, якщо ви надумаєте здатися в полон"). По-третє, щоб залякати українських військових, які готуються до контрнаступу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 11 квітня у російських Telegram-каналах з’явилося відео, де російські військові жорстоко обезголовлюють українського військовополоненого.

У МЗС України закликали Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду звернути увагу на цей ролик, а в Єврокомісії наголосили, що у разі підтвердження автентичності відео, це стане ще одним підтвердженням зневаги РФ до міжнародного права.