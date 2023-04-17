Офис омбудсмена получил десятки видео казней украинских военных

За последние 9 месяцев Офис омбудсмена получил "десятки видео" публичных казней украинских военных российскими солдатами.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Украинской правде".

Прямая речь Лубинца: "Это отрезание головы, отрезание половых органов, отрезание ушей, носа, конечностей, фаланг на руках. Некоторых (из российских солдат-исполнителей этих казней - УП) удалось верифицировать. И я знаю, что один человек понес наказание (он погиб во время боевого столкновения с украинскими войсками)".

Детали: По мнению омбудсмена, Россия публично распространяет видео с казнями украинских военных по нескольким причинам.

Во-первых, чтобы "поддерживать градус антиукраинской истерии" внутри российского общества. Во-вторых, чтобы убедить своих солдат не сдаваться в плен ВСУ ("Они будут так убивать вас, если вы надумаете сдаться в плен"). В-третьих, чтобы запугать украинских военных, которые готовятся к контрнаступлению.

Напомним: 11 апреля в российских Telegram-каналах появилось видео, где российские военные жестоко обезглавливают украинского военнопленного.

ВИДЕО ДНЯ

Министерство иностранных дел Украины призвало Офис прокурора Международного уголовного суда обратить внимание на этот ролик. А В Еврокомиссии отметили, что в случае подтверждения подлинности видео, это станет еще одним подтверждением пренебрежения РФ к международному праву.