86% українських військових зазнавали фізичних тортур у російському полоні – омбудсмен

86% українських військових, що повернулись із російського полону, заявили, що зазнавали прямих фізичних тортур.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю "Українській правді".

Пряма мова: "Ми по кожному повернутому військовослужбовцю відкриваємо свої провадження, фіксуємо факти, які знову ж таки підтверджують негідне поводження з військовополоненими. Щодо катування, за нашими даними, 86% тих, хто повернулися з полону, прямо заявили про прямі фізичні катування. Це, до речі, встановили не тільки ми, а і міжнародна місія з прав людини Організації об’єднаних націй. У них приблизно такі самі цифри".

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Деталі: Водночас омбудсмен відмовився конкретизувати, про які саме тортури ідеться. За словами Лубінця, це зумовлено тим, що після того, коли українські високопосадовці публічно озвучують подібні факти, "росіяни починають ще більш жорстоко поводитися з нашими військовополоненими".

Нагадаємо: 10 квітня Україна повернула з російського полону ще сотню своїх захисників (зокрема, оборонців Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля). Деякі з них отримали серйозні поранення та захворювання.