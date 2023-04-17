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86% украинских военных подвергались физическим пыткам в российском плену - омбудсмен

София Середа, Роман ПетренкоПонедельник, 17 апреля 2023, 11:31
86% украинских военных подвергались физическим пыткам в российском плену - омбудсмен
фото лубинца с фб

86% украинских военных, вернувшихся из российского плена, заявили, что подвергались прямым физическим пыткам.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Украинской правде". 

Прямая речь: "Мы по каждому возвращенному военнослужащему открываем свои производства, фиксируем факты, которые опять же подтверждают недостойное обращение с военнопленными. Относительно пыток, по нашим данным, 86% тех, кто вернулся из плена, прямо заявили о прямых физических пытках. Это, кстати, установили не только мы, а и международная миссия по правам человека Организации объединенных наций. У них примерно такие же цифры".

Детали: В то же время омбудсмен отказался конкретизировать, о каких именно пытках идет речь. По словам Лубинца, это обусловлено тем, что после того, как украинские чиновники публично озвучивают подобные факты, "россияне начинают еще более жестоко обращаться с нашими военнопленными". 

Напомним: 10 апреля Украина вернула из российского плена еще сотню своих защитников (в частности, защитников Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля). Некоторые из них получили серьезные ранения и заболевания.

Темы: пленныеВооруженные силывойна
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