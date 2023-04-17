Росія засудила опозиціонера Кара-Мурзу до 25 років колонії

Мосміськсуд засудив російського опозиційного політика і журналіста Володимира Кара-Мурзу на один з найбільших вироків – 25 років колонії за обвинуваченням у "державній зраді" і поширенні "фейків" про війну.

Джерело: РБК

Деталі: Суд також призначив йому штраф у розмірі 400 тисяч рублів і заборонив займатися журналістською діяльністю протягом семи років після звільнення.

Довідково: Кара-Мурза був двічі отруєний - у 2015 і 2017 роках.

Як відомо, 26 травня 2015 року Кара-Мурза був госпіталізований у зв'язку з різким погіршенням самопочуття. 28 травня стало відомо, що він введений у стан медикаментозного сну.

Лікарі поставили діагноз "гостра ниркова недостатність". Кара-Мурза поїхав за кордон на реабілітацію, але потім повернувся в Росію.

2 лютого 2017 року Кара-Мурзу знову екстрено госпіталізували з тими ж симптомами.

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Bellingcat з'ясував, що за три місяці перед першим отруєнням Володимира Кара-Мурзу в поїздках по Росії щонайменше чотири рази супроводжували ймовірні співробітники ФСБ.

За обома випадками отруєння Кара-Мурза звертався до Слідчого комітету Росії, але там навіть не порушили справу.

Нагадаємо: Кара-Мурзу заарештували у квітні 2022 року у справі про "фейки" про російську армію.

Схожий термін, 24 роки 9 місяців, може загрожувати й іншому опозиціонеру Олексію Навальному, проти якого зараз розглядають справи.