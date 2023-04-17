Россия приговорила оппозиционера Кара-Мурзу к 25 годам колонии

Мосгорсуд приговорил российского оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу к одному из самых больших сроков - 25 лет колонии по обвинению в "государственной измене" и распространении "фейков" о войне.

Источник: РБК

Детали: Суд также назначил ему штраф в размере 400 тысяч рублей и запретил заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения.

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Справка: Кара-Мурза был дважды отравлен – в 2015 и 2017 годах.

Как известно, 26 мая 2015 года Кара-Мурза был госпитализирован в связи с резким ухудшением самочувствия. 28 мая стало известно, что он введен в состояние медикаментозного сна.

Врачи поставили диагноз "острая почечная недостаточность". Кара-Мурза уехал за границу на реабилитацию, но потом вернулся в Россию.

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2 февраля 2017 года Кара-Мурза снова был экстренно госпитализирован с теми же симптомами.

Bellingcat выяснил, что за три месяца перед первым отравлением Владимира Кара-Мурзу в поездках по России по меньшей мере четыре раза сопровождали предполагаемые сотрудники ФСБ.

По обоим случаям отравления Кара-Мурза обращался в Следственный комитет России, но там не открыли даже дело.

Напомним: Кара-Мурзу арестовали в апреле 2022 года по делу о "фейках" про российскую армию.

Похожий срок, 24 года 9 месяцев, может грозить и другому оппозиционеру Алексею Навальному, против которого сейчас рассматриваются дела.