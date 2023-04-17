Україна фактично стала членом НАТО, лишилося ухвалити політичне рішення - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що з початком повномасштабного вторгнення РФ Україна де-факто стала членом НАТО, а для її вступу де-юре лишилося ухвалити лише політичне рішення.

Про це він заявив в інтерв'ю іспанському виданню La Razon.

"Після цієї війни єдине, що залишилося – це політичне рішення стати членом де-юре. Росія є найбільшою загрозою для НАТО на наступні десять років, як було визначено на Мадридському саміті, і ніхто не має такого безпосереднього досвіду боротьби з нею і перемоги над нею, як ми. Що може бути кращою причиною, ніж це? Ми їм потрібні", – сказав Резніков.

Він розповів, що зараз Україна використовує стандарти та озброєння НАТО. Також є співпраця у розвідці, навчанні, використанні арсеналу, військовій медицині.

Глава Міноборони також спростував твердження про те, що НАТО допомагає Україні у протистоянні з РФ, але не надає можливостей для перемоги.

"Ми бачимо, що початкові очікування були перевершені, і вони вірять в нас. Уся зброя, яку вони нам постачали, була використана у великих перемогах, і ставки відповідно зросли. Коли я попросив у Вашингтоні "Стінгери" перед тим, як все почалося, мені сказали, що це неможливо... Через два місяці перша партія з Литви прибула зі схвалення Білого дому. І так відбувається з усім. Для мене немає нічого неможливого", – наголосив Резніков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити членство в НАТО.

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Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначав, що Україну не влаштує жодне інше рішення саміту НАТО у Вільнюсі в липні, окрім реальних кроків щодо її членства в Альянсі.

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