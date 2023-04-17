Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна фактично стала членом НАТО, лишилося ухвалити політичне рішення - Резніков

"Європейська правда"Понеділок, 17 квітня 2023, 12:33
Україна фактично стала членом НАТО, лишилося ухвалити політичне рішення - Резніков
Олексій Резніков, фото Дмитра Ларіна, УП

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що з початком повномасштабного вторгнення РФ Україна де-факто стала членом НАТО, а для її вступу де-юре лишилося ухвалити лише політичне рішення.

Про це він заявив в інтерв'ю іспанському виданню La Razon.

"Після цієї війни єдине, що залишилося – це політичне рішення стати членом де-юре. Росія є найбільшою загрозою для НАТО на наступні десять років, як було визначено на Мадридському саміті, і ніхто не має такого безпосереднього досвіду боротьби з нею і перемоги над нею, як ми. Що може бути кращою причиною, ніж це? Ми їм потрібні", – сказав Резніков.

Реклама:

Він розповів, що зараз Україна використовує стандарти та озброєння НАТО. Також є співпраця у розвідці, навчанні, використанні арсеналу, військовій медицині.

Глава Міноборони також спростував твердження про те, що НАТО допомагає Україні у протистоянні з РФ, але не надає можливостей для перемоги.

"Ми бачимо, що початкові очікування були перевершені, і вони вірять в нас. Уся зброя, яку вони нам постачали, була використана у великих перемогах, і ставки відповідно зросли. Коли я попросив у Вашингтоні "Стінгери" перед тим, як все почалося, мені сказали, що це неможливо... Через два місяці перша партія з Литви прибула зі схвалення Білого дому. І так відбувається з усім. Для мене немає нічого неможливого", – наголосив Резніков.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити членство в НАТО.

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначав, що Україну не влаштує жодне інше рішення саміту НАТО у Вільнюсі в липні, окрім реальних кроків щодо її членства в Альянсі. 

Читайте також: Без ПДЧ та Бухареста. Чому українські політики мають забути про минуле у питанні вступу до НАТО.

Теми: РезніковНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Резніков
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Резніков розповів, чи пропонував йому Зеленський іншу посаду
Останні новини
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський підтвердив, що планує зменшити уряд "ще більше"
18:48
Мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів - Зеленський
18:47
Зеленський: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, але можна й країну про… зі скепсисом
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
Усі новини...
Реклама: