Украина фактически стала членом НАТО, осталось принять политическое решение – Резников

Министр обороны Алексей Резников считает, что с началом полномасштабного вторжения РФ Украина де-факто стала членом НАТО, а для ее вступления де-юре осталось принять только политическое решение.

Об этом он заявил в интервью испанскому изданию La Razon.

"После этой войны единственное, что осталось – это политическое решение стать членом де-юре. Россия является самой большой угрозой для НАТО на следующие десять лет, как было определено на Мадридском саммите, и ни у кого нет такого непосредственного опыта борьбы с ней и победы над ней, как у нас. Что может быть лучшей причиной, чем это? Мы им нужны", – сказал Резников.

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Он рассказал, что сейчас Украина использует стандарты и вооружение НАТО. Также есть сотрудничество в разведке, обучении, использовании арсенала, военной медицине.

Глава Минобороны также опроверг утверждение о том, что НАТО помогает Украине в противостоянии с РФ, но не предоставляет возможностей для победы.

"Мы видим, что первоначальные ожидания были превзойдены, и они верят в нас. Все оружие, которое они нам поставляли, было использовано в больших победах, и ставки, соответственно, выросли. Когда я попросил в Вашингтоне "Стингеры" перед тем, как все началось, мне сказали, что это невозможно. Через два месяца первая партия из Литвы прибыла с одобрения Белого дома. И так происходит со всем. Для меня нет ничего невозможного", – подчеркнул Резников.

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Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не будет соглашаться на альтернативные предложения, которые могли бы заменить членство в НАТО.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что Украину не устроит ни одно другое решение саммита НАТО в Вильнюсе в июле, кроме реальных шагов по ее членству в Альянсе.

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