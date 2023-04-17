Лубінець пояснив, чому особисто не спілкується із Москальковою

Між українським омбудсменом Дмитром Лубінцем та російською уповноваженою з прав людини вже кілька місяців поспіль відсутня особиста комунікація.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю "Українській правді".

Пряма мова Лубінця: "Особисто я з нею спілкувався останній раз десь кілька місяців тому. Але офіційними листами ми обмінюємося кожного дня. У нас виділені окремі співробітники: одна людина – з мого боку, одна людина – з її боку.

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Вони між собою спілкуються. Я не бачу поки потреби (у продовженні особистого спілкування з Москальковою – ред.).

Якщо результату немає, навіщо зустрічатися? Обмінятися листами, пропозиціями – будь ласка. Ми це робимо, для цього не потрібно особисто спілкуватися".

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Нагадаємо: 11 квітня Росію в особі омбудсмана Тетяни Москалькової виключили з членів Європейської мережі Глобального альянсу націнститутів із захисту прав людини (ENNHRI) через те, що вона провадила свою діяльність в спосіб та всупереч меті, яка визначена статутом альянсу.