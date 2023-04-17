Лубинец объяснил, почему лично не общается с Москальковой

Между украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и российской уполномоченной по правам человека уже несколько месяцев подряд отсутствует личная коммуникация.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Украинской правде".

Прямая речь Лубинца: "Лично я с ней общался последний раз где-то несколько месяцев назад. Но официальными письмами мы обмениваемся каждый день. У нас выделены отдельные сотрудники: один человек - с моей стороны, один человек - с ее стороны.

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Они между собой общаются. Я не вижу пока необходимости (в продолжении личного общения с Москальковой - ред.).

Если результата нет, зачем встречаться? Обменяться письмами, предложениями - пожалуйста. Мы это делаем, для этого не нужно лично общаться".

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Напомним: 11 апреля Россию в лице омбудсмена Татьяны Москальковой исключили из членов Европейской сети Глобального альянса нацинститутов по защите прав человека (ENNHRI) из-за того, что она осуществляла свою деятельность способом и вопреки цели, которая определена уставом альянса.