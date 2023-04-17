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Щоб потиснути руку Путіну, ватажок "ЛНР" тиждень просидів на карантині у Москві – ЗМІ

Альона Мазуренко Понеділок, 17 квітня 2023, 14:02
Щоб потиснути руку Путіну, ватажок ЛНР тиждень просидів на карантині у Москві – ЗМІ
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Ватажок терористичного угруповання "ЛНР" Леонід Пасічник перед зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним тиждень провів в одному з московських готелів без права залишати свій номер.

Джерело: "Радіо Свобода"

Журналісти проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії" отримали аудіозапис розмови Пасічника від джерел в одній з український спецслужб.

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Повідомляється, що запис верифікували за допомогою західної експертизи, звернувшись до Національного центру медіаекспертиз – освітньо-наукового центру Університету Колорадо в Денвері.

Деталі: Про перебування на карантині Пасічник розповів своєму помічнику Олександру Сороці, який, за даними джерел, є колишнім співробітником Головного управління Генштабу збройних сил РФ.

Пряма мова Пасічника: "Значить, 20-го маю зустріч. До 19-го я безвилазно сиджу в кімнаті. Мене тут зачинили. Двокімнатний номер. Сиджу, бл*дь, вже другий день, вже всі боки болять, дупа болить, вже забодався лежати.

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Нікуди не випускають, ходити нікуди не можна. Жратву приносять в номер. Загалом сиджу тут безвилазно до 19-го включно. 20-го зустріч, нагородження".

 

Деталі: Розмова відбулась у грудні 2022 року.

20 грудня 2022 року Путін нагородив Пасічника орденом "За заслуги перед вітчизною", а також особисто зустрівся з головою окупаційної адміністрації Луганської області.

В аудіозаписі також йдеться про конфлікт всередині угруповання "ЛНР" і про те, що Пасічник не контролює керівника так званого міністерства внутрішніх справ "ЛНР" Ігоря Корнета.

Корнет на окупованих територіях сформував банду із колаборантів, які працювали у правоохоронній системі. Ця банда тероризує фермерів та підприємців. Пасічник розповів, що про всі проблеми сказав Путіну і той обіцяв розібратись. 

Теми: ПутінЛНРвійна
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