Чтобы пожать руку Путину, главарь "ЛНР" неделю просидел на карантине в Москве – СМИ

Главарь террористической группировки "ЛНР" Леонид Пасечник перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным неделю провел в одном из московских отелей без права покидать свой номер.

Источник: "Радио Свобода"

Журналисты проекта Радио Свобода "Донбасс Реалии" получили аудиозапись разговора Пасечника от источников в одной из украинских спецслужб.

Сообщается, что запись верифицировали с помощью западной экспертизы, обратившись в Национальный центр медиаэкспертиз - образовательно-научный центр Университета Колорадо в Денвере.

Детали: О пребывании на карантине Пасечник рассказал своему помощнику Александру Сороке, который, по данным источников, является бывшим сотрудником Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ.

Прямая речь Пасечника: "Значит, 20-го у меня встреча. До 19-го я безвылазно сижу в комнате. Меня здесь закрыли. Двухкомнатный номер. Сижу, бл*дь, уже второй день, уже все бока болят, задница болит, уже забодался лежать.

Никуда не выпускают, ходить никуда нельзя. Жратву приносят в номер. В общем сижу здесь безвылазно до 19-го включительно. 20-го встреча, награждение".

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Детали: Разговор состоялся в декабре 2022 года.

20 декабря 2022 года Путин наградил Пасечника орденом "За заслуги перед отечеством", а также лично встретился с главой оккупационной администрации Луганской области.

В аудиозаписи также говорится о конфликте внутри группировки "ЛНР" и о том, что Пасечник не контролирует руководителя так называемого министерства внутренних дел "ЛНР" Игоря Корнета.

Корнет на оккупированных территориях сформировал банду из коллаборационистов, которые работали в правоохранительной системе. Эта банда терроризирует фермеров и предпринимателей. Пасечник рассказал, что обо всех проблемах сказал Путину и тот обещал разобраться.