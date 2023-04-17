Лубінець констатував ще більше погіршення співпраці України з Червоним хрестом

Публічна критика української влади на адресу Міжнародного комітету Червоного хреста не усунула проблем у діяльності цієї організації щодо вирішення проблем, зумовлених військовою агресією Росії проти України.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю "Українській правді".

Пряма мова: "Я став їх (МКЧХ – ред.) ще більше критикувати. Взагалі у нас з системою міжнародних організацій все важко і складно. І проблема в тому, що вони повинні зрозуміти, що це важкий час не тільки для України і для українців.

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Я не бачу змін підходів, змін напрямків, змін рухів спілкування з Російською Федерацію. Я не бачу конкретних механізмів, як вони, виконуючи свій мандат, захищають права громадян України. Вони цього не роблять".

Деталі: За словами українського омбудсмена, війна між Російською Федерацією і Україною показала, що системаміжнародного захисту прав людини "фікція, яка існує тільки на папері".

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Передісторія: 9 листопада 2022 року у Офісі президента заявили про створення правозахисного штабу на тлі бездіяльності МКЧХ.