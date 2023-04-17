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Лубинец констатировал еще большее ухудшение сотрудничества Украины с Красным крестом

София Середа, Александр ШумилинПонедельник, 17 апреля 2023, 13:57
Лубинец констатировал еще большее ухудшение сотрудничества Украины с Красным крестом
Фото: УП

Публичная критика украинской власти в адрес Международного комитета Красного креста не устранила проблем в деятельности этой организации по решению проблем, обусловленных военной агрессией России против Украины.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Украинской правде".

Прямая речь: "Я стал их (МККК - ред.) еще больше критиковать. Вообще у нас с системой международных организаций все трудно и сложно. И проблема в том, что они должны понять, что это трудное время не только для Украины и для украинцев.

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Я не вижу изменений подходов, изменений направлений, изменений движений общения с Российской Федерацией. Я не вижу конкретных механизмов, как они, выполняя свой мандат, защищают права граждан Украины. Они этого не делают".

Детали: По словам украинского омбудсмена, война между Российской Федерацией и Украиной показала, что система международной защиты прав человека "фикция, которая существует только на бумаге".

Предыстория: 9 ноября 2022 года в Офисе президента заявили о создании правозащитного штаба на фоне бездействия МККК.

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Темы: Красный Крест
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