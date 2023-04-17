Зеленському на ставці доповіли про ситуацію на фронті і українські боєприпаси

Президент Володимир Зеленський у понеділок провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому розглянули, зокрема, питання забезпечення сил оборони озброєнням та боєприпасами українського виробництва.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Дослівно: "Учасники заслухали інформацію про оперативну обстановку на передовій. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності…

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Члени Ставки розглянули питання щодо забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами, зокрема власного виробництва. Учасники засідання проаналізували стан виконання контрактів з українськими виробниками та перспективи нарощування власного виробництва всіх типів ракет і боєприпасів.

Крім того, продовжили розгляд питання про комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад".

Передісторія:

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