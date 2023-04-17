Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленскому на ставке доложили о ситуации на фронте и украинских боеприпасах

Александр ШумилинПонедельник, 17 апреля 2023, 14:31
Зеленскому на ставке доложили о ситуации на фронте и украинских боеприпасах
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в понедельник провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором рассмотрели, в частности, вопросы обеспечения сил обороны вооружением и боеприпасами.

Источник: сообщение Офиса президента

Дословно: "Участники заслушали информацию об оперативной обстановке на передовой. Командующие оперативно-стратегических группировок войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности...

Члены Ставки рассмотрели вопрос об обеспечении сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, в частности собственного производства. Участники заседания проанализировали состояние выполнения контрактов с украинскими производителями и перспективы наращивания собственного производства всех типов ракет и боеприпасов.

Кроме того, продолжили рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом и техникой вновь созданных бригад".

Предыстория:

  • Минобороны Украины время от времени публикует фото с боеприпасами, которые производит государственный концерн "Укроборонпром".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Одного священника УПЦ МП удалось обменять на 28 украинских военных – глава СБУ

Буданов отреагировал на "заочный арест" от РФ: Мне приятно

Попытка угнать самолет РФ, закончившаяся обстрелом: СБУ объявила подозрение экс-разведчику

Митрополит Павел пожаловался, что у него нет света дома зарядить электронный браслет

Орбан возмутился заявлением генсека НАТО о будущем Украины в Альянсе

Зеленский провел Ставку: разведка доложила о планах россиян, внимание к распределению оружия

Все новости...
Из российских тюрем "исчезли" 17 тысяч заключенных во время войны – СМИ
Чтобы пожать руку Путину, главарь "ЛНР" неделю просидел на карантине в Москве – СМИ
Предатель Медведчук снова написал статью: мечтает о трибунале для Зеленского, а не для Путина
Выстрелил 5-летней в голову: проект из РФ опубликовал видео признаний "вагнеровцев"
Последние новости
18:51
Остин подтвердил: Abrams скоро отправятся в Германию для обучения украинцев
18:49
Чехия должна продвигать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году – президент
18:48
фото, видеоНаштамповали справок на 300 тысяч долларов: разоблачена преступная группа врачей
18:47
По просьбе Минкульта YouTube удалил видео "Вагнера"
18:39
Uber избавился от своей доли в российском "Яндекс.Такси" за $700 миллионов
18:36
В Минюсте объяснили, как развестись во время войны и нужен ли для этого военный билет
18:28
По всей Украине – воздушная тревога
18:11
Литва впервые отключится от энергосети РФ в тестовом режиме
18:01
Состояние владельцев luxury-брендов выросло на $93 миллиарда на фоне спроса на предметы роскоши
17:47
Кремль хочет сформировать антиукраинскую коалицию из ультралевых и ультраправых в Германии – WP
Все новости...
Реклама: