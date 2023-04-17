Зеленскому на ставке доложили о ситуации на фронте и украинских боеприпасах

Президент Владимир Зеленский в понедельник провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором рассмотрели, в частности, вопросы обеспечения сил обороны вооружением и боеприпасами.

Источник: сообщение Офиса президента

Дословно: "Участники заслушали информацию об оперативной обстановке на передовой. Командующие оперативно-стратегических группировок войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности...

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Члены Ставки рассмотрели вопрос об обеспечении сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, в частности собственного производства. Участники заседания проанализировали состояние выполнения контрактов с украинскими производителями и перспективы наращивания собственного производства всех типов ракет и боеприпасов.

Кроме того, продолжили рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом и техникой вновь созданных бригад".

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