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Треба убивати жінок і дітей, бо це зачистка – СБУ опублікувала перехоплену розмову окупанта

Ірина БалачукПонеділок, 17 квітня 2023, 16:56
Треба убивати жінок і дітей, бо це зачистка – СБУ опублікувала перехоплену розмову окупанта
Російський окупант. Фото ілюстративне з gettyimages

Служба безпеки України опублікувала перехоплену розмову російського солдата з дружиною, яке свідчить про те, що загарбники отримують накази убивати навіть дітей, і що вони такі накази готові виконувати.

Джерело: СБУ, яка публікує розмову росіянина, якого відправили в Україну у грудні 2022 року і який перебуває на сході України

Пряма мова окупанта: "Нам надо было убивать несовершеннолетних, женщин, всех. Прикинь? Уничтожение полное сразу, вообще просто: "стреляйте, нах*й". Я готов, но я, если честно, подох*ел. Нам все объяснили: четырнадцати, восемнадцати, девушка, пох*й – просто наповал. Идем в зачистку".

Деталі: Дружина загарбника словам чоловіка не дивується, мовляв, "а що ж робити?", адже вона ще раніше чула по телевізору, що нібито "усі мирні виїхали".

В СБУ підкреслили, що українські захисники зі свого боку докладають максимум зусиль, щоб окупанти "поїхали додому якомога швидше і виключно в чорних пакетах", а сама служба робить все, щоб притягнути всіх російських воєнних злочинців до відповідальності.

Повідомляється, що наразі слідчі СБУ розслідують понад 34 тисячі проваджень за статтею 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

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Теми: СБУРосіявійнавбивство
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