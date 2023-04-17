Надо убивать женщин и детей, это зачистка – СБУ опубликовала перехваченный разговор оккупанта
Служба безопасности Украины опубликовала перехваченный разговор российского солдата с женой, который свидетельствует о том, что захватчики получают приказы убивать даже детей, и что они такие приказы готовы выполнять.
Источник: СБУ, которая публикует разговор россиянина, которого отправили в Украину в декабре 2022 года и который находится на востоке Украины
Прямая речь оккупанта: "Нам надо было убивать несовершеннолетних, женщин, всех. Прикинь? Уничтожение полное сразу, вообще просто: "стреляйте, нах*й". Я готов, но я, если честно, подох*ел. Нам все объяснили: четырнадцати, восемнадцати, девушка, пох*й – просто наповал. Идем в зачистку".
Детали: Жена захватчика словам мужа не удивляется, мол, "а что же делать?", ведь она еще раньше слышала по телевизору, что якобы "все мирные выехали".
В СБУ подчеркнули, что украинские защитники со своей стороны прилагают максимум усилий, чтобы оккупанты "уехали домой как можно скорее и исключительно в черных пакетах", а сама служба делает все, чтобы привлечь всех российских военных преступников к ответственности.
Сообщается, что сейчас следователи СБУ расследуют более 34 тысяч производств по статье 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).
Предыстория:
- Ранее российский проект Gulagu.net опубликовал видео с признаниями заключенных из ЧВК "Вагнер" в убийствах украинских детей в Бахмуте и Соледаре. По словам одного из убийц, 15-летних безоружных украинцев "трудно назвать мирными жителями".