Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Надо убивать женщин и детей, это зачистка – СБУ опубликовала перехваченный разговор оккупанта

Ирина БалачукПонедельник, 17 апреля 2023, 16:56
Надо убивать женщин и детей, это зачистка – СБУ опубликовала перехваченный разговор оккупанта
Российский оккупант. Фото иллюстративное с gettyimages

Служба безопасности Украины опубликовала перехваченный разговор российского солдата с женой, который свидетельствует о том, что захватчики получают приказы убивать даже детей, и что они такие приказы готовы выполнять.

Источник: СБУ, которая публикует разговор россиянина, которого отправили в Украину в декабре 2022 года и который находится на востоке Украины

Прямая речь оккупанта: "Нам надо было убивать несовершеннолетних, женщин, всех. Прикинь? Уничтожение полное сразу, вообще просто: "стреляйте, нах*й". Я готов, но я, если честно, подох*ел. Нам все объяснили: четырнадцати, восемнадцати, девушка, пох*й – просто наповал. Идем в зачистку".

Реклама:

Детали: Жена захватчика словам мужа не удивляется, мол, "а что же делать?", ведь она еще раньше слышала по телевизору, что якобы "все мирные выехали".

В СБУ подчеркнули, что украинские защитники со своей стороны прилагают максимум усилий, чтобы оккупанты "уехали домой как можно скорее и исключительно в черных пакетах", а сама служба делает все, чтобы привлечь всех российских военных преступников к ответственности.

ВИДЕО ДНЯ

Сообщается, что сейчас следователи СБУ расследуют более 34 тысяч производств по статье 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

Предыстория:

Темы: СБУРосcиявойнаубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Все новости...
СБУ
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
Последние новости
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
Все новости...
Реклама: