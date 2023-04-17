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Надо убивать женщин и детей, это зачистка – СБУ опубликовала перехваченный разговор оккупанта

Ирина БалачукПонедельник, 17 апреля 2023, 16:56
Надо убивать женщин и детей, это зачистка – СБУ опубликовала перехваченный разговор оккупанта
Российский оккупант. Фото иллюстративное с gettyimages

Служба безопасности Украины опубликовала перехваченный разговор российского солдата с женой, который свидетельствует о том, что захватчики получают приказы убивать даже детей, и что они такие приказы готовы выполнять.

Источник: СБУ, которая публикует разговор россиянина, которого отправили в Украину в декабре 2022 года и который находится на востоке Украины

Прямая речь оккупанта: "Нам надо было убивать несовершеннолетних, женщин, всех. Прикинь? Уничтожение полное сразу, вообще просто: "стреляйте, нах*й". Я готов, но я, если честно, подох*ел. Нам все объяснили: четырнадцати, восемнадцати, девушка, пох*й – просто наповал. Идем в зачистку".

Детали: Жена захватчика словам мужа не удивляется, мол, "а что же делать?", ведь она еще раньше слышала по телевизору, что якобы "все мирные выехали".

В СБУ подчеркнули, что украинские защитники со своей стороны прилагают максимум усилий, чтобы оккупанты "уехали домой как можно скорее и исключительно в черных пакетах", а сама служба делает все, чтобы привлечь всех российских военных преступников к ответственности.

Сообщается, что сейчас следователи СБУ расследуют более 34 тысяч производств по статье 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

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Темы: СБУРосcиявойнаубийство
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