Українське міністерство опублікувало список спортсменів РФ і Білорусі, що підтримують війну
Міністерство молоді та спорту України опубліковало список атлетів та чиновників з Росії та Білорусі, що підтримують війну, розпочату РФ.
Джерело: Суспільне, яке наводить дані Мінмолодьспорту
Деталі: До списку поки потрапили 23 представники спорту.
- Футбол: Роман Широков, Владзімір Баженов
- Шахи: Сергєй Карякін, Сергєй Шипов
- Лижні види спорту: Алєксандр Лєгков, Алєксандр Большунов, Аляксандр Дараковіч, Єгор Сорін
- Спортивна гімнастика: Ілля Куляк
- Фігурне катання: Євгеній Плющенко
- Бокс: Ніколай Валуєв
- ММА: Алєксандр Шлєменко
- Плавання: Євгеній Рилов
- Велоспорт: Наталія Цилінская
- Баскетбол: Максім Риженков
- Сучасне п'ятиборство: Міхаїл Прокопенко
- Хокей: Дзмітрій Баскау
- Самбо: Юрій Рибак
- Художня гімнастика: Аліна Кабаєва
- Легка атлетика: Юрій Маїсевіч
- Дзюдо: Руслан Шарапау
- Гандбол: Владімір Конопльов
- Пляжний футбол: Міхаїл Ботнікау
Деталі: Видання вказує, що до нього не увійшли атлети, які брали участь у заходах на підтримку дій російської влади.
Дослівно: "У березні 2022 року участь у концерті на честь восьмих роковин незаконної окупації Криму взяли художні гімнастки Діна та Аріна Авєріни, гімнастка Вікторія Лістунова, срібні призери Пекіна-2022 з фігурного катання Євгенія Тарасова та Володимир Морозов, а також Вікторія Сініцина та Нікіта Кацалапов.
А у середині квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій, серед яких були 77 представників спорту, частина з яких відсутня у списку Мінмолодіспорту".
Передісторія:
- У неділю 16 квітня президент організації Люк Тардіф заявив, що Росії та Білорусі не дозволять брати участь у турнірах Міжнародної федерації хокею, доки триває війна в Україні.