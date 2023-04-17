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Українське міністерство опублікувало список спортсменів РФ і Білорусі, що підтримують війну

"Українська правда"Понеділок, 17 квітня 2023, 17:05
Українське міністерство опублікувало список спортсменів РФ і Білорусі, що підтримують війну
Фото ілюстративне

Міністерство молоді та спорту України опубліковало список атлетів та чиновників з Росії та Білорусі, що підтримують війну, розпочату РФ.

Джерело: Суспільне, яке наводить дані Мінмолодьспорту

Деталі: До списку поки потрапили 23 представники спорту.

  • Футбол: Роман Широков, Владзімір Баженов
  • Шахи: Сергєй Карякін, Сергєй Шипов
  • Лижні види спорту: Алєксандр Лєгков, Алєксандр Большунов, Аляксандр Дараковіч, Єгор Сорін
  • Спортивна гімнастика: Ілля Куляк
  • Фігурне катання: Євгеній Плющенко
  • Бокс: Ніколай Валуєв
  • ММА: Алєксандр Шлєменко
  • Плавання: Євгеній Рилов
  • Велоспорт: Наталія Цилінская
  • Баскетбол: Максім Риженков
  • Сучасне п'ятиборство: Міхаїл Прокопенко
  • Хокей: Дзмітрій Баскау
  • Самбо: Юрій Рибак
  • Художня гімнастика: Аліна Кабаєва
  • Легка атлетика: Юрій Маїсевіч
  • Дзюдо: Руслан Шарапау
  • Гандбол: Владімір Конопльов
  • Пляжний футбол: Міхаїл Ботнікау

Деталі: Видання вказує, що до нього не увійшли атлети, які брали участь у заходах на підтримку дій російської влади.

Дослівно: "У березні 2022 року участь у концерті на честь восьмих роковин незаконної окупації Криму взяли художні гімнастки Діна та Аріна Авєріни, гімнастка Вікторія Лістунова, срібні призери Пекіна-2022 з фігурного катання Євгенія Тарасова та Володимир Морозов, а також Вікторія Сініцина та Нікіта Кацалапов.

А у середині квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій, серед яких були 77 представників спорту, частина з яких відсутня у списку Мінмолодіспорту".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У неділю 16 квітня президент організації Люк Тардіф заявив, що Росії та Білорусі не дозволять брати участь у турнірах Міжнародної федерації хокею, доки триває війна в Україні.

Теми: спорт
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