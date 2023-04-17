Українське міністерство опублікувало список спортсменів РФ і Білорусі, що підтримують війну

Міністерство молоді та спорту України опубліковало список атлетів та чиновників з Росії та Білорусі, що підтримують війну, розпочату РФ.

Джерело: Суспільне, яке наводить дані Мінмолодьспорту

Деталі: До списку поки потрапили 23 представники спорту.

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Футбол: Роман Широков, Владзімір Баженов

Шахи: Сергєй Карякін, Сергєй Шипов

Лижні види спорту: Алєксандр Лєгков, Алєксандр Большунов, Аляксандр Дараковіч, Єгор Сорін

Спортивна гімнастика: Ілля Куляк

Фігурне катання: Євгеній Плющенко

Бокс: Ніколай Валуєв

ММА: Алєксандр Шлєменко

Плавання: Євгеній Рилов

Велоспорт: Наталія Цилінская

Баскетбол: Максім Риженков

Сучасне п'ятиборство: Міхаїл Прокопенко

Хокей: Дзмітрій Баскау

Самбо: Юрій Рибак

Художня гімнастика: Аліна Кабаєва

Легка атлетика: Юрій Маїсевіч

Дзюдо: Руслан Шарапау

Гандбол: Владімір Конопльов

Пляжний футбол: Міхаїл Ботнікау

Деталі: Видання вказує, що до нього не увійшли атлети, які брали участь у заходах на підтримку дій російської влади.

Дослівно: "У березні 2022 року участь у концерті на честь восьмих роковин незаконної окупації Криму взяли художні гімнастки Діна та Аріна Авєріни, гімнастка Вікторія Лістунова, срібні призери Пекіна-2022 з фігурного катання Євгенія Тарасова та Володимир Морозов, а також Вікторія Сініцина та Нікіта Кацалапов.

А у середині квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій, серед яких були 77 представників спорту, частина з яких відсутня у списку Мінмолодіспорту".

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