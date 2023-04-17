Украинское министерство опубликовало список спортсменов РФ и Беларуси, поддерживающих войну

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало список атлетов и чиновников из России и Беларуси, поддерживающих войну, начатую РФ.

Источник: Суспільне, которое приводит данные Минмолодьспорта

Детали: В список пока попали 23 представителя спорта.

Реклама:

Футбол: Роман Широков, Владзимир Баженов

Шахматы: Сергей Карякин, Сергей Шипов

Лыжные виды спорта: Александр Легков, Александр Большунов, Александр Даракович, Егор Сорин

Спортивная гимнастика: Илья Куляк

Фигурное катание: Евгений Плющенко

Бокс: Николай Валуев

ММА: Александр Шлеменко

Плавание: Евгений Рылов

Велоспорт: Наталья Цилинская

Баскетбол: Максим Рыженков

Современное пятиборье: Михаил Прокопенко

Хоккей: Дзмитрий Баскау

Самбо: Юрий Рыбак

Художественная гимнастика: Алина Кабаева

Легкая атлетика: Юрий Маисевич

Дзюдо: Руслан Шарапау

Гандбол: Владимир Коноплев

Пляжный футбол: Михаил Ботникау

Детали: Издание указывает, что в него не вошли атлеты, которые принимали участие в мероприятиях в поддержку действий российских властей.

Дословно: "В марте 2022 года участие в концерте в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма приняли художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, гимнастка Виктория Листунова, серебряные призеры Пекина-2022 по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Виктория Синицына и Никита Кацалапов.

А в середине апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций, среди которых были 77 представителей спорта, часть из которых отсутствует в списке Минмолодежиспорта".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: