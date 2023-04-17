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Украинское министерство опубликовало список спортсменов РФ и Беларуси, поддерживающих войну

"Украинская правда"Понедельник, 17 апреля 2023, 17:05
Украинское министерство опубликовало список спортсменов РФ и Беларуси, поддерживающих войну
Фото иллюстративное

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало список атлетов и чиновников из России и Беларуси, поддерживающих войну, начатую РФ.

Источник: Суспільне, которое приводит данные Минмолодьспорта

Детали: В список пока попали 23 представителя спорта.

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  • Футбол: Роман Широков, Владзимир Баженов
  • Шахматы: Сергей Карякин, Сергей Шипов
  • Лыжные виды спорта: Александр Легков, Александр Большунов, Александр Даракович, Егор Сорин
  • Спортивная гимнастика: Илья Куляк
  • Фигурное катание: Евгений Плющенко
  • Бокс: Николай Валуев
  • ММА: Александр Шлеменко
  • Плавание: Евгений Рылов
  • Велоспорт: Наталья Цилинская
  • Баскетбол: Максим Рыженков
  • Современное пятиборье: Михаил Прокопенко
  • Хоккей: Дзмитрий Баскау
  • Самбо: Юрий Рыбак
  • Художественная гимнастика: Алина Кабаева
  • Легкая атлетика: Юрий Маисевич
  • Дзюдо: Руслан Шарапау
  • Гандбол: Владимир Коноплев
  • Пляжный футбол: Михаил Ботникау

Детали: Издание указывает, что в него не вошли атлеты, которые принимали участие в мероприятиях в поддержку действий российских властей.

Дословно: "В марте 2022 года участие в концерте в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма приняли художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, гимнастка Виктория Листунова, серебряные призеры Пекина-2022 по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Виктория Синицына и Никита Кацалапов.

А в середине апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций, среди которых были 77 представителей спорта, часть из которых отсутствует в списке Минмолодежиспорта".

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Предыстория:

  • В воскресенье 16 апреля президент организации Люк Тардиф заявил, что России и Беларуси не позволят участвовать в турнирах Международной федерации хоккея, пока продолжается война в Украине.

Темы: спорт
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