Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинское министерство опубликовало список спортсменов РФ и Беларуси, поддерживающих войну

"Украинская правда"Понедельник, 17 апреля 2023, 17:05
Украинское министерство опубликовало список спортсменов РФ и Беларуси, поддерживающих войну
Фото иллюстративное

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало список атлетов и чиновников из России и Беларуси, поддерживающих войну, начатую РФ.

Источник: Суспільне, которое приводит данные Минмолодьспорта

Детали: В список пока попали 23 представителя спорта.

  • Футбол: Роман Широков, Владзимир Баженов
  • Шахматы: Сергей Карякин, Сергей Шипов
  • Лыжные виды спорта: Александр Легков, Александр Большунов, Александр Даракович, Егор Сорин
  • Спортивная гимнастика: Илья Куляк
  • Фигурное катание: Евгений Плющенко
  • Бокс: Николай Валуев
  • ММА: Александр Шлеменко
  • Плавание: Евгений Рылов
  • Велоспорт: Наталья Цилинская
  • Баскетбол: Максим Рыженков
  • Современное пятиборье: Михаил Прокопенко
  • Хоккей: Дзмитрий Баскау
  • Самбо: Юрий Рыбак
  • Художественная гимнастика: Алина Кабаева
  • Легкая атлетика: Юрий Маисевич
  • Дзюдо: Руслан Шарапау
  • Гандбол: Владимир Коноплев
  • Пляжный футбол: Михаил Ботникау

Детали: Издание указывает, что в него не вошли атлеты, которые принимали участие в мероприятиях в поддержку действий российских властей.

Дословно: "В марте 2022 года участие в концерте в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма приняли художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, гимнастка Виктория Листунова, серебряные призеры Пекина-2022 по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Виктория Синицына и Никита Кацалапов.

А в середине апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций, среди которых были 77 представителей спорта, часть из которых отсутствует в списке Минмолодежиспорта".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В воскресенье 16 апреля президент организации Люк Тардиф заявил, что России и Беларуси не позволят участвовать в турнирах Международной федерации хоккея, пока продолжается война в Украине.

Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ арестовала газ Новинского на 144 миллиона

В Киеве начали создавать Национальное военное кладбище – Кличко

ЕС готовит экстренные ограничения на импорт зерна из Украины – FT

Генсек НАТО прибыл в Киев

Снаряды для Украины: план ЕС тормозит, Франция и Польша спорят – СМИ

Вспышку видели даже в Беларуси, ПВО над Киевом не работала – Игнат

Все новости...
спорт
Россию и Беларусь до конца войны не допустят на международные турниры по хоккею - глава МФХ
Ковтун впервые в карьере выиграл "золото" на чемпионате Европы по гимнастике
Алексей Середа взял вторую медаль на Кубке мира по прыжкам в воду
Последние новости
14:59
фотоУ Коломойского есть замок во Франции и апартаменты напротив Эйфелевой башни – "Схемы"
14:46
видеоЗеленский: Визит генсека НАТО – это знак, что Альянс готов к амбициозным решениям
14:38
ЕС ограничится расширением черных списков и закрытием лазеек в новом пакете санкций - СМИ
14:37
СБУ арестовала газ Новинского на 144 миллиона
14:37
В ГСЧС рассказали, когда будет пик половодья на Десне
14:14
ПВО Украины нуждается в пополнении ракет: за осень-зиму уничтожено 1,5 тысячи целей РФ
14:06
В Пентагоне отчитались об исследовании НЛО: достоверных данных нет
14:05
Швейцария ввела санкции против группы Вагнера
14:04
Оккупанты днем обстреляли село на Херсонщине: есть погибший
13:54
Конфискованный PINbank Гинера могут передать Укрпоште
Все новости...
Реклама: