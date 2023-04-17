Украинское министерство опубликовало список спортсменов РФ и Беларуси, поддерживающих войну
Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало список атлетов и чиновников из России и Беларуси, поддерживающих войну, начатую РФ.
Источник: Суспільне, которое приводит данные Минмолодьспорта
Детали: В список пока попали 23 представителя спорта.
- Футбол: Роман Широков, Владзимир Баженов
- Шахматы: Сергей Карякин, Сергей Шипов
- Лыжные виды спорта: Александр Легков, Александр Большунов, Александр Даракович, Егор Сорин
- Спортивная гимнастика: Илья Куляк
- Фигурное катание: Евгений Плющенко
- Бокс: Николай Валуев
- ММА: Александр Шлеменко
- Плавание: Евгений Рылов
- Велоспорт: Наталья Цилинская
- Баскетбол: Максим Рыженков
- Современное пятиборье: Михаил Прокопенко
- Хоккей: Дзмитрий Баскау
- Самбо: Юрий Рыбак
- Художественная гимнастика: Алина Кабаева
- Легкая атлетика: Юрий Маисевич
- Дзюдо: Руслан Шарапау
- Гандбол: Владимир Коноплев
- Пляжный футбол: Михаил Ботникау
Детали: Издание указывает, что в него не вошли атлеты, которые принимали участие в мероприятиях в поддержку действий российских властей.
Дословно: "В марте 2022 года участие в концерте в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма приняли художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, гимнастка Виктория Листунова, серебряные призеры Пекина-2022 по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Виктория Синицына и Никита Кацалапов.
А в середине апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций, среди которых были 77 представителей спорта, часть из которых отсутствует в списке Минмолодежиспорта".
Предыстория:
- В воскресенье 16 апреля президент организации Люк Тардиф заявил, что России и Беларуси не позволят участвовать в турнирах Международной федерации хоккея, пока продолжается война в Украине.