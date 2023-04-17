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Інженери ЗСУ спільно з владою навели понтонну переправу в Іванкові – Наєв

Олена РощінаПонеділок, 17 квітня 2023, 18:09

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що після підтоплення переправи в смт Іванків у Вишгородському районі на півночі Київської області інженерні підрозділи ЗСУ долучилися до наведення понтонних мостів там.

Джерело: відділ зв'язків з громадськістю Командування Об'єднаних Сил ЗС України у Facebook

Деталі: Генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що тривалі опади спричинили повінь у частині Київської області. Через руйнування дамби місцевого ставка в Іванкові підтоплена тимчасова переправа.

Проте, запевнив він, у підрозділах угруповання військ, що боронять північний напрямок, є достатньо сил та засобів для подолання природних перешкод у найкоротші терміни.

Пряма мова Наєва: "На даний час інженерними підрозділами ЗС України спільно з органами місцевої влади оперативно наведено понтонну переправу. Наразі тривають роботи з обладнання зручних під’їздів до неї.

Слід зазначити, що природні катаклізми не є перешкодою для виконання військовими поставлених завдань на прикордонні Київщини. Підпорядковані нашому угрупуванню військ підрозділи у разі необхідності здатні в стислі терміни виконати завдання щодо підвищення мобільності військ та своєчасно забезпечити переміщення особового складу, боєприпасів і військової техніки".

 
 
 
 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 13 квітня повідомлялося, що в Вишгородському районі Київщини розмило дамбу місцевого ставка – вода підтопила вулиці у селищі Іванків і переправу
  • Рівень води сильно піднявся і в Києві, набережні столиці частково залило водою. 
  • 17 квітня ДСНС попередила, що в найближчі дні збережеться підтоплення населених пунктів у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській області – ІІІ рівень небезпеки, також може затопити Запорізьку область.

Теми: Київська областьЗбройні сили
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