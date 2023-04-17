Инженеры ВСУ совместно с властями навели понтонную переправу в Иванкове – Наев
Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что после подтопления переправы в пгт Иванков в Вышгородском районе на севере Киевской области инженерные подразделения ВСУ присоединились к наведению понтонных мостов там.
Источник: отдел связей с общественностью Командования Объединенных Сил ВС Украины в Facebook
Детали: Генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что длительные осадки вызвали наводнение в части Киевской области. Из-за разрушения дамбы местного пруда в Иванкове подтоплена временная переправа.
Однако, заверил он, в подразделениях группировки войск, защищающих северное направление, есть достаточно сил и средств для преодоления природных препятствий в кратчайшие сроки.
Прямая речь Наева: "В настоящее время инженерными подразделениями ВС Украины совместно с органами местной власти оперативно наведена понтонная переправа. Сейчас продолжаются работы по оборудованию удобных подъездов к ней.
Следует отметить, что природные катаклизмы не являются препятствием для выполнения военными поставленных задач на границе Киевщины. Подчиненные нашей группировке войск подразделения в случае необходимости способны в сжатые сроки выполнить задачи по повышению мобильности войск и своевременно обеспечить перемещение личного состава, боеприпасов и военной техники".
Предыстория:
- 13 апреля сообщалось, что в Вышгородском районе Киевщины размыло дамбу местного пруда – вода подтопила улицы в поселке Иванков и переправу.
- Уровень воды сильно поднялся и в Киеве, набережные столицы частично залило водой.
- 17 апреля ГСЧС предупредила, что в ближайшие дни будет сохраняться подтопление населенных пунктов в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской области – ІІІ уровень опасности, также может затопить Запорожскую область.