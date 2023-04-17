Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Електронні повістки в Москві почнуть розсилати вже цієї весни

Ірина БалачукПонеділок, 17 квітня 2023, 18:30
Електронні повістки в Москві почнуть розсилати вже цієї весни
Фото РИА Новости

Розсилка електронних повісток у Росії в тестовому режимі почнеться вже під час весняного призову – зокрема, призивати на військову службу через портал "Держпослуги" будуть у Москві.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на військового комісара Москви Максима Локтєва

Пряма мова Локтєва: "Ми почнемо в тестовому режимі... проводити оповіщення громадян про явку у військові комісаріати через портал "Держпослуг", через смс-повідомлення, ну і в телефонному режимі, така ось особливість. Що стосується всього іншого, чинне законодавство не змінилося, порядок направлення громадян на військову службу залишився той самий".

Деталі: Військовий комісар Москви висловив думку, що весняну призовну кампанію проведуть "спокійно і в гарному настрої".

Передісторія:

Теми: Росіяпризоввійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одного священика УПЦ МП вдалось обміняти на 28 українських військових – глава СБУ

Буданов відреагував на "заочний арешт" від РФ: Мені приємно

Спроба викрасти літак РФ, яка закінчилась обстрілом: СБУ оголосила підозру ексрозвіднику

Митрополит Павло поскаржився, що не має світла вдома зарядити електронний браслет

Орбан обурився через заяву генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі

Зеленський провів Ставку: розвідка доповіла про плани росіян, увага до розподілу зброї

Усі новини...
Росія
НАТО більше не допускає тимчасової окупації своєї території в разі нападу РФ – NYT
Лавров прилетів до Бразилії для зустрічі з президентом, який зробив гучні заяви про Україну
Німеччина просить ЄС запровадити санкції проти атомної енергетики Росії
Останні новини
18:39
Uber позбувся своєї частки в російському "Яндекс.Таксі" за $700 мільйонів
18:36
У Мін'юсті пояснили, як розлучитись під час війни і чи треба для цього військовий квиток
18:28
По всій Україні – повітряна тривога
18:11
Литва вперше відключиться від енергомережі РФ у тестовому режимі
18:01
Статки власників luxury-брендів зросли на $93 мільярди на тлі попиту на предмети розкоші
17:47
Кремль хоче сформувати антиукраїнську коаліцію з ультралівих і ультраправих у Німеччині – WP
17:41
Понад 16 тисяч українських військових вже пройшли підготовку в рамках місії ЄС
17:36
МОН затвердило графік цьогорічних вступних іспитів до магістратури
17:33
відеоРосійські багатії накупили на Лазурному березі Франції вілл на "дачний кооператив"
17:28
Кремль після новин про майже повне ембарго на експорт до РФ пригрозив світовою кризою
Усі новини...
Реклама: