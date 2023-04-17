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Електронні повістки в Москві почнуть розсилати вже цієї весни

Ірина БалачукПонеділок, 17 квітня 2023, 18:30
Електронні повістки в Москві почнуть розсилати вже цієї весни
Фото РИА Новости

Розсилка електронних повісток у Росії в тестовому режимі почнеться вже під час весняного призову – зокрема, призивати на військову службу через портал "Держпослуги" будуть у Москві.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на військового комісара Москви Максима Локтєва

Пряма мова Локтєва: "Ми почнемо в тестовому режимі... проводити оповіщення громадян про явку у військові комісаріати через портал "Держпослуг", через смс-повідомлення, ну і в телефонному режимі, така ось особливість. Що стосується всього іншого, чинне законодавство не змінилося, порядок направлення громадян на військову службу залишився той самий".

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Деталі: Військовий комісар Москви висловив думку, що весняну призовну кампанію проведуть "спокійно і в гарному настрої".

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Теми: Росіяпризоввійна
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