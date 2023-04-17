Електронні повістки в Москві почнуть розсилати вже цієї весни

Розсилка електронних повісток у Росії в тестовому режимі почнеться вже під час весняного призову – зокрема, призивати на військову службу через портал "Держпослуги" будуть у Москві.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на військового комісара Москви Максима Локтєва

Пряма мова Локтєва: "Ми почнемо в тестовому режимі... проводити оповіщення громадян про явку у військові комісаріати через портал "Держпослуг", через смс-повідомлення, ну і в телефонному режимі, така ось особливість. Що стосується всього іншого, чинне законодавство не змінилося, порядок направлення громадян на військову службу залишився той самий".

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Деталі: Військовий комісар Москви висловив думку, що весняну призовну кампанію проведуть "спокійно і в гарному настрої".

Передісторія:

11 квітня Держдума РФ ухвалила закон, який передбачає створення єдиного реєстру військовозобов'язаних, а також запроваджує електронні повістки. Згідно із законом, збережеться старий спосіб вручення повісток у паперовому вигляді під розпис особисто. А також додадуться два нових способи – портал "Держпослуги" і багатофункціональні центри.

12 квітня цей закон схвалила Рада Федерації країни.

14 квітня президент країни-агресора Володимир Путін підписав закон, який прирівняв електронні повістки до паперових, запровадив створення реєстру військовозобов'язаних та закрив кордони для ухилянтів.