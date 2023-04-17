Электронные повестки в Москве начнут рассылать уже этой весной

Рассылка электронных повесток в России в тестовом режиме начнется уже во время весеннего призыва – в частности призывать на военную службу через портал "Госуслуги" будут в Москве.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на военного комиссара Москвы Максима Локтева

Прямая речь Локтева: "Мы начнем в тестовом режиме… проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал "Госуслуг", через смс-сообщения, ну и в телефонном режиме, такая вот особенность. Что касается всего остального, действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службу остался тот же самый".

Детали: Военный комиссар Москвы выразил мнение, что весеннюю призывную кампанию проведут "спокойно и в хорошем настроении".

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