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Электронные повестки в Москве начнут рассылать уже этой весной

Ирина БалачукПонедельник, 17 апреля 2023, 18:30
Электронные повестки в Москве начнут рассылать уже этой весной
Фото РИА Новости

Рассылка электронных повесток в России в тестовом режиме начнется уже во время весеннего призыва – в частности призывать на военную службу через портал "Госуслуги" будут в Москве.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на военного комиссара Москвы Максима Локтева

Прямая речь Локтева: "Мы начнем в тестовом режиме… проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал "Госуслуг", через смс-сообщения, ну и в телефонном режиме, такая вот особенность. Что касается всего остального, действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службу остался тот же самый".

Детали: Военный комиссар Москвы выразил мнение, что весеннюю призывную кампанию проведут "спокойно и в хорошем настроении".

Предыстория:

  • 11 апреля Госдума РФ приняла закон, который предусматривает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Согласно закону, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. А также добавятся два новых способа – портал "Госуслуги" и многофункциональные центры.
  • 12 апреля этот закон одобрил Совет Федерации страны.
  • 14 апреля президент страны-агрессора Владимир Путин подписал закон, который приравнял электронные повестки к бумажным, ввел создание реестра военнообязанных и закрыл границы для уклонистов.

Темы: Росcияпризыввойна
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