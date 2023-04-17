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Зізнання "вагнерівців" у розстрілах дітей: ОГП почав розслідування

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 17 квітня 2023, 20:32
Зізнання вагнерівців у розстрілах дітей: ОГП почав розслідування
Фото: Скріншот з відео із зізнаннями вагнерівця

Офіс генпрокурора перевіряє інформацію щодо вчинення злочинів учасниками ПВК "Вагнер", які на відео зізнались у розстрілах українських дітей.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора

Дослівно: "В одному з Teleram-каналів опубліковано інтерв’ю з учасниками так званої ПВК "Вагнер", під час якого останні повідомляють про вбивства цивільних осіб, зокрема дітей, а також військовополонених Збройних сил України.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за викладеними фактами за ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни. Обставини, зазначені в інтерв’ю, будуть перевірені у межах розслідування кримінальних проваджень, їм буде надана відповідна правова оцінка". 

Деталі: В ОГП також повідомили, що розслідують дії учасників ПВК, які беруть участь у бойових діях на боці РФ. Їх перевіряють на причетність до ведення агресивної війни, посягання на територіальну цілісність України, вчинення воєнних злочинів на окупованій території України – вбивств, жорстокого поводження з військовополоненими та цивільним населенням, пограбувань.

Повідомлено про підозру керівнику ПВК "Вагнер" та керівнику одного з його підрозділів за фактами ведення агресивної війни та посягання на територіальну цілісність України (ст. 437, ст. 110 КК України). Окремим учасникам – за фактами вбивств та жорстокого поводження з цивільним населенням (ст. 438 КК України). 

До розслідувань залучаються правоохоронні органи іноземних держав, як наголосили в ОГП.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 17 квітня російський проєкт опублікував відео зізнань в'язнів із ПВК "Вагнер" у вбивствах українських дітей у Бахмуті та Соледарі. За словами одного із вбивць, 15-річних беззбройних українців "важко назвати мирними жителями".

Теми: Вагнерпрокуратуравійна
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