Признание "вагнеровцев" в расстрелах детей: ОГП начал расследование
Офис генпрокурора проверяет информацию о совершении преступлений участниками ЧВК "Вагнер", которые на видео признались в расстреле украинских детей.
Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора
Дословно: "В одном из Teleram-каналов опубликовано интервью с участниками так называемой ЧВК "Вагнер", во время которого последние сообщают об убийствах гражданских лиц, в частности детей, а также военнопленных Вооруженных сил Украины.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по изложенным фактам по ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны. Обстоятельства, указанные в интервью, будут проверены в рамках расследования уголовных производств, им будет дана соответствующая правовая оценка".
Детали: В ОГП также сообщили, что расследуют действия участников ЧВК, участвующих в боевых действиях на стороне РФ.
Их проверяют на причастность к ведению агрессивной войны, посягательству на территориальную целостность Украины, совершению военных преступлений на оккупированной территории Украины - убийств, жестокого обращения с военнопленными и гражданским населением, грабежей.
Сообщено о подозрении руководителю ЧВК "Вагнер" и руководителю одного из его подразделений по фактам ведения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность Украины (ст. 437, ст. 110 УК Украины). Отдельным участникам - по фактам убийств и жестокого обращения с гражданским населением (ст. 438 УК Украины).
К расследованиям привлекаются правоохранительные органы иностранных государств.
Предыстория:
- 17 апреля российский проект опубликовал видео признаний узников из ЧВК "Вагнер" в убийствах украинских детей в Бахмуте и Соледаре. По словам одного из убийц, 15-летних безоружных украинцев "трудно назвать мирными жителями".