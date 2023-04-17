Признание "вагнеровцев" в расстрелах детей: ОГП начал расследование

Офис генпрокурора проверяет информацию о совершении преступлений участниками ЧВК "Вагнер", которые на видео признались в расстреле украинских детей.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Дословно: "В одном из Teleram-каналов опубликовано интервью с участниками так называемой ЧВК "Вагнер", во время которого последние сообщают об убийствах гражданских лиц, в частности детей, а также военнопленных Вооруженных сил Украины.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по изложенным фактам по ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны. Обстоятельства, указанные в интервью, будут проверены в рамках расследования уголовных производств, им будет дана соответствующая правовая оценка".

Детали: В ОГП также сообщили, что расследуют действия участников ЧВК, участвующих в боевых действиях на стороне РФ.

Их проверяют на причастность к ведению агрессивной войны, посягательству на территориальную целостность Украины, совершению военных преступлений на оккупированной территории Украины - убийств, жестокого обращения с военнопленными и гражданским населением, грабежей.

Сообщено о подозрении руководителю ЧВК "Вагнер" и руководителю одного из его подразделений по фактам ведения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность Украины (ст. 437, ст. 110 УК Украины). Отдельным участникам - по фактам убийств и жестокого обращения с гражданским населением (ст. 438 УК Украины).

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К расследованиям привлекаются правоохранительные органы иностранных государств.

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