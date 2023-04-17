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Лавров заговорив про "якнайшвидше припинення" війни

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 17 квітня 2023, 21:30
Лавров заговорив про якнайшвидше припинення війни
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія "зацікавлена, щоб війна в Україні завершилася якнайшвидше".

Джерело: РИА Новости з посиланням на заяву Лаврова після проведення переговорів з главою МЗС Бразилії Мауро Віейрою

Пряма мова: "Зрозуміло, що ми зацікавлені в тому, щоб український конфлікт якомога швидше завершився. Ми докладно не один раз уже пояснювали причини того, що відбувається, ті цілі, які ми переслідуємо у зв'язку з цим".

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Деталі: Російські ЗМІ повідомляють, що Лавров говорив із Вієйрою "про контекст, який потрібно мати на увазі, щоб розв'язувати подібні проблеми не на миттєвій основі, а на основі довгострокових домовленостей".

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Що передувало: 

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  • Українська влада неодноразово наголошувала: перехід до стадії дипломатичних переговорів моливий лише за умов виходу російських військ за межі кордонів України станом на 1991 рік.
  • МЗС РФ заявило, що Росія "не сприймає попередніх умов для початку переговорів щодо України", зокрема про необхідність виведення російських військ.
  • У грудні Лавров заявляв, що Росія нібито ніколи не просила ні про які переговори з Україною, але водночас нібито завжди готова вислухати іншу сторону.

Теми: ЛавровРосіявійнаМЗС
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