Лавров заговорив про "якнайшвидше припинення" війни

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія "зацікавлена, щоб війна в Україні завершилася якнайшвидше".

Джерело: РИА Новости з посиланням на заяву Лаврова після проведення переговорів з главою МЗС Бразилії Мауро Віейрою

Пряма мова: "Зрозуміло, що ми зацікавлені в тому, щоб український конфлікт якомога швидше завершився. Ми докладно не один раз уже пояснювали причини того, що відбувається, ті цілі, які ми переслідуємо у зв'язку з цим".

Деталі: Російські ЗМІ повідомляють, що Лавров говорив із Вієйрою "про контекст, який потрібно мати на увазі, щоб розв'язувати подібні проблеми не на миттєвій основі, а на основі довгострокових домовленостей".

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Що передувало:

Українська влада неодноразово наголошувала: перехід до стадії дипломатичних переговорів моливий лише за умов виходу російських військ за межі кордонів України станом на 1991 рік.

МЗС РФ заявило, що Росія "не сприймає попередніх умов для початку переговорів щодо України", зокрема про необхідність виведення російських військ.

У грудні Лавров заявляв, що Росія нібито ніколи не просила ні про які переговори з Україною, але водночас нібито завжди готова вислухати іншу сторону.