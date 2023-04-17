Лавров заговорив про "якнайшвидше припинення" війни

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія "зацікавлена, щоб війна в Україні завершилася якнайшвидше".

Джерело: РИА Новости з посиланням на заяву Лаврова після проведення переговорів з главою МЗС Бразилії Мауро Віейрою

Пряма мова: "Зрозуміло, що ми зацікавлені в тому, щоб український конфлікт якомога швидше завершився. Ми докладно не один раз уже пояснювали причини того, що відбувається, ті цілі, які ми переслідуємо у зв'язку з цим".

Реклама:

Деталі: Російські ЗМІ повідомляють, що Лавров говорив із Вієйрою "про контекст, який потрібно мати на увазі, щоб розв'язувати подібні проблеми не на миттєвій основі, а на основі довгострокових домовленостей".

Читайте також: Мир під ракетним обстрілом. Як Росія намагається схилити Україну до переговорів

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ