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Лавров заговорил о “скорейшем прекращении” войны

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 17 апреля 2023, 21:30
Лавров заговорил о “скорейшем прекращении” войны
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел России Сергей Лаваро заявил, що Россия "заинтересована, чтобы война в Украине завершилась как можно скорее".

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление Лаврова после проведения переговоров с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой

Прямая речь: "Понятно, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился. Мы подробнейшим образом не один раз уже объясняли причины происходящего, те цели, которые мы преследуем в этой связи".

Детали: Российские СМИ сообщают, что Лавров говорил с Виейрой "о контексте, который нужно иметь в виду, чтобы решать подобные проблемы не на сиюминутной основе, а на основе долгосрочных договоренностей".

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Что этому предшествовало: 

  • Украинские власти неоднократно подчеркивали: переход к стадии дипломатических переговоров возможен только при условии выхода российских войск за пределы границ Украины по состоянию на 1991 год.
  • МИД РФ заявил, что Россия "не приемлет предварительных условий для начала переговоров по Украине", в частности о необходимости вывода российских войск.
  • При этом в декабре Лавров заявлял, что Россия якобы никогда не просила ни о каких переговорах с Украиной, но при этом якобы всегда готова выслушать другую сторону.

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Темы: ЛавровРосcиявойнаМИД
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