Лавров заговорил о “скорейшем прекращении” войны

Министр иностранных дел России Сергей Лаваро заявил, що Россия "заинтересована, чтобы война в Украине завершилась как можно скорее".

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление Лаврова после проведения переговоров с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой

Прямая речь: "Понятно, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился. Мы подробнейшим образом не один раз уже объясняли причины происходящего, те цели, которые мы преследуем в этой связи".

Реклама:

Детали: Российские СМИ сообщают, что Лавров говорил с Виейрой "о контексте, который нужно иметь в виду, чтобы решать подобные проблемы не на сиюминутной основе, а на основе долгосрочных договоренностей".

Читайте также: Мир под ракетным обстрелом. Как Россия пытается склонить Украину к переговорам

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ