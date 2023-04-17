Лавров заговорил о “скорейшем прекращении” войны
Министр иностранных дел России Сергей Лаваро заявил, що Россия "заинтересована, чтобы война в Украине завершилась как можно скорее".
Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление Лаврова после проведения переговоров с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой
Прямая речь: "Понятно, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился. Мы подробнейшим образом не один раз уже объясняли причины происходящего, те цели, которые мы преследуем в этой связи".
Детали: Российские СМИ сообщают, что Лавров говорил с Виейрой "о контексте, который нужно иметь в виду, чтобы решать подобные проблемы не на сиюминутной основе, а на основе долгосрочных договоренностей".
Читайте также: Мир под ракетным обстрелом. Как Россия пытается склонить Украину к переговорам
Что этому предшествовало:
- Украинские власти неоднократно подчеркивали: переход к стадии дипломатических переговоров возможен только при условии выхода российских войск за пределы границ Украины по состоянию на 1991 год.
- МИД РФ заявил, что Россия "не приемлет предварительных условий для начала переговоров по Украине", в частности о необходимости вывода российских войск.
- При этом в декабре Лавров заявлял, что Россия якобы никогда не просила ни о каких переговорах с Украиной, но при этом якобы всегда готова выслушать другую сторону.