Министр иностранных дел России Сергей Лаваро заявил, що Россия "заинтересована, чтобы война в Украине завершилась как можно скорее".

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление Лаврова после проведения переговоров с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой

Прямая речь: "Понятно, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился. Мы подробнейшим образом не один раз уже объясняли причины происходящего, те цели, которые мы преследуем в этой связи".

Детали: Российские СМИ сообщают, что Лавров говорил с Виейрой "о контексте, который нужно иметь в виду, чтобы решать подобные проблемы не на сиюминутной основе, а на основе долгосрочных договоренностей".

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Что этому предшествовало:

Украинские власти неоднократно подчеркивали: переход к стадии дипломатических переговоров возможен только при условии выхода российских войск за пределы границ Украины по состоянию на 1991 год.

МИД РФ заявил, что Россия "не приемлет предварительных условий для начала переговоров по Украине", в частности о необходимости вывода российских войск.

При этом в декабре Лавров заявлял, что Россия якобы никогда не просила ни о каких переговорах с Украиной, но при этом якобы всегда готова выслушать другую сторону.