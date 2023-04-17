РФ збільшила кількість авіа- та артударів на Бахмутському напрямку – Маляр
Понеділок, 17 квітня 2023, 22:02
Російські військові збільшили інтенсивність застосування важкої артилерії та авіаударів на Бахмутському напрямку Донеччини.
Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram
Пряма мова: "Бахмутський (напрямок - ред.) – збільшилась інтенсивність застосування важкої артилерії та авіаударів. Ворог просто рівняє будівлі та споруди міста Бахмут з землею".
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Деталі: Безуспішний наступ ворога триває на Лиманському, Авдіївському, Мар‘їнський та Куп‘янському напрямках.
В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.