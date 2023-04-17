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РФ збільшила кількість авіа- та артударів на Бахмутському напрямку – Маляр

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 17 квітня 2023, 22:02
РФ збільшила кількість авіа- та артударів на Бахмутському напрямку – Маляр
БАХМУТ, ФОТО: GETTY IMAGES

Російські військові збільшили інтенсивність застосування важкої артилерії та авіаударів на Бахмутському напрямку Донеччини.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "Бахмутський (напрямок - ред.) – збільшилась інтенсивність застосування важкої артилерії та авіаударів. Ворог просто рівняє будівлі та споруди міста Бахмут з землею".

Деталі: Безуспішний наступ ворога триває на Лиманському, Авдіївському, Мар‘їнський та  Куп‘янському напрямках. 

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. 

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Теми: МіноборониБахмутвійнавинищувачі
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