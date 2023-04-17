РФ увеличила количество авиа- и артударов на Бахмутском направлении – Маляр
Понедельник, 17 апреля 2023, 22:02
Российские военные увеличили интенсивность применения тяжелой артиллерии и авиаударов на Бахмутском направлении Донецкой области.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram
Прямая речь: "Бахмутское (направление - ред.) – увеличилась интенсивность применения тяжелой артиллерии и авиаударов. Враг просто сравнивает здания и сооружения города Бахмут с землей".
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Детали: Безуспешное наступление врага продолжается на Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Купянском направлениях.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.