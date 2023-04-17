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Данілов: Ніхто не почне контрнаступ непідготовленим

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 17 квітня 2023, 22:45
Данілов: Ніхто не почне контрнаступ непідготовленим
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ, ФОТО ОП

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, коментуючи постачання озброєння, наголосив, що Україна не почне контрнаступ непідготовленою. 

Джерело: Данілов в інтерв’ю AP

Пряма мова: "Якщо ми не готові, то ніхто не буде починати (наступ - ред.) непідготовленим".

Деталі: За його словами, союзники допомагають Україні досягти рівня оснащення, необхідного для початку наступу.

Водночас він наголосив, що іноді офіційні особи країн-союзників "обіцяють одне, а роблять зовсім інше". Він не уточнив, про що йдеться.

Що цьому передувало: 

  • 17 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що українські воїни оплачують своїми життями час очікування поставок зброї – це відбувається щоразу, коли партнери зволікають, або вагаються щодо типу чи певних характеристик озброєння.
  • Раніше американське видання Washington Post заявляло, що український контрнаступ стримується повільним постачанням зброї.

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Теми: ДаніловРНБОконтрнаступвійна
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