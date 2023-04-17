Данілов: Ніхто не почне контрнаступ непідготовленим

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, коментуючи постачання озброєння, наголосив, що Україна не почне контрнаступ непідготовленою.

Джерело: Данілов в інтерв’ю AP

Пряма мова: "Якщо ми не готові, то ніхто не буде починати (наступ - ред.) непідготовленим".

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Деталі: За його словами, союзники допомагають Україні досягти рівня оснащення, необхідного для початку наступу.

Водночас він наголосив, що іноді офіційні особи країн-союзників "обіцяють одне, а роблять зовсім інше". Він не уточнив, про що йдеться.

Що цьому передувало:

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