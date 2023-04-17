Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилов: Никто не начнет контрнаступление неподготовленным

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 17 апреля 2023, 22:45
Данилов: Никто не начнет контрнаступление неподготовленным
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, ФОТО ОП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя поставки западного вооружения, отметил, что Украина не начнет контрнаступление неподготовленной.

Источник: Данилов в интервью AP

Прямая речь: "Если мы не готовы, то никто не будет начинать (наступление - ред.) неподготовленным".

Детали: По его словам, союзники помогают Украине достичь уровня оснащения, необходимого для начала наступления. В то же время он отметил, что иногда официальные лица стран-союзников "обещают одно, а делают совсем другое". Он не уточнил, о ком идет речь.

Что этому предшествовало:

  • 17 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что украинские воины оплачивают своими жизнями время ожидания поставок оружия - это происходит каждый раз, когда партнеры медлят, или колеблются относительно типа или определенных характеристик вооружения.
  • Ранее американское издание Washington Post заявляло, что украинское контрнаступление сдерживается медленными поставками оружия.

Темы: ДаниловСНБОконтрнаступлениевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Никто не поймет, если в Вильнюсе не прозвучит приглашение Украины в НАТО

Мэр Парижа – Зеленскому: Если в 2024 году еще будет война, спортсменов РФ не должно быть на Олимпиаде

Молдова заявила о нарушении режима безопасности российскими войсками в "Приднестровье"

Сейм Литвы преодолел вето президента и ввел санкции против россиян и белорусов

Возобновление транзита агропродукции через Польшу: Укртрансбезпека опубликовала новые правила

Секретные документы Пентагона: Китай отказался давать "вагнеровцам" оружие

Все новости...
Данилов
Данилов: Мы пока не видим использования Россией китайского оружия
ВСУ имеют не один вариант развития событий на фронте – Данилов
Секретарь СНБО о четырех "диких сценариях" относительно войны: Это опасно
Последние новости
00:19
По всей Украине объявили воздушную тревогу
23:59
Зеленский обратился к парламенту Мексики
23:42
Байден поговорил с Макроном после его неоднозначных заявлений о США и Китае
23:19
Зеленский: Никто не поймет, если в Вильнюсе не прозвучит приглашение Украины в НАТО
23:00
В Турции объяснили, почему не вводят санкции против РФ: Как тогда торговать и приедут ли туристы?
22:37
фото, видеоВ российском Белгороде "было громко" – в городе огромная воронка
22:17
В Сербии радуются, что из-за войны в Украине к ним переехали тысячи образованных россиян
22:09
Залужный рассказал латвийскому коллеге о фронте и насущных нуждах Украины
21:58
Закрылся форум диалога между Германией и РФ - детище Путина и Шредера
21:40
Словения присоединится к совместной закупке боеприпасов для Украины
Все новости...
Реклама: