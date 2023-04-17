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Данилов: Никто не начнет контрнаступление неподготовленным

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 17 апреля 2023, 22:45
Данилов: Никто не начнет контрнаступление неподготовленным
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, ФОТО ОП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя поставки западного вооружения, отметил, что Украина не начнет контрнаступление неподготовленной.

Источник: Данилов в интервью AP

Прямая речь: "Если мы не готовы, то никто не будет начинать (наступление - ред.) неподготовленным".

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Детали: По его словам, союзники помогают Украине достичь уровня оснащения, необходимого для начала наступления. В то же время он отметил, что иногда официальные лица стран-союзников "обещают одно, а делают совсем другое". Он не уточнил, о ком идет речь.

Что этому предшествовало:

  • 17 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что украинские воины оплачивают своими жизнями время ожидания поставок оружия - это происходит каждый раз, когда партнеры медлят, или колеблются относительно типа или определенных характеристик вооружения.
  • Ранее американское издание Washington Post заявляло, что украинское контрнаступление сдерживается медленными поставками оружия.

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Темы: ДаниловСНБОконтрнаступлениевойна
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