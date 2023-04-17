Данилов: Никто не начнет контрнаступление неподготовленным
Понедельник, 17 апреля 2023, 22:45
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя поставки западного вооружения, отметил, что Украина не начнет контрнаступление неподготовленной.
Источник: Данилов в интервью AP
Прямая речь: "Если мы не готовы, то никто не будет начинать (наступление - ред.) неподготовленным".
Детали: По его словам, союзники помогают Украине достичь уровня оснащения, необходимого для начала наступления. В то же время он отметил, что иногда официальные лица стран-союзников "обещают одно, а делают совсем другое". Он не уточнил, о ком идет речь.
Что этому предшествовало:
- 17 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что украинские воины оплачивают своими жизнями время ожидания поставок оружия - это происходит каждый раз, когда партнеры медлят, или колеблются относительно типа или определенных характеристик вооружения.
- Ранее американское издание Washington Post заявляло, что украинское контрнаступление сдерживается медленными поставками оружия.