Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бої за Бахмут тривають, ситуація контрольована – Сирський

Альона Мазуренко Вівторок, 18 квітня 2023, 09:28
Бої за Бахмут тривають, ситуація контрольована – Сирський
ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ. ФОТО З TELEGRAM СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗСУ

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що ситуація в Бахмуті на даний час контрольована, хоча ворог перетворює місто на руїну. 

Джерело: Сирський в Telegram

Пряма мова: "Епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там противник зосереджує найбільші свої зусилля і не полишає мету взяти місто під контроль будь-якою ціною.

Наразі, ворог збільшує активність важкої артилерії та кількість авіаційних ударів, перетворюючи місто на руїну.

Разом з тим, наші бійці завдають противнику значних втрат і відчутно гальмують його наступальні дії.

Бої за Бахмут тривають. Ситуація на даний час контрольована".

Деталі: Сирський повідомив, що окупанти ведуть наступальні дії на кількох напрямках одночасно, але на більшості - ворожі дії безуспішні.

ВІДЕО ДНЯ

Так, на Куп‘янському напрямку були спроби противника вести наступальні дії, але завдяки артилерії "підрозділи противника вдались до втечі, навіть не діставшись рубежу переходу в атаку".

На Лиманському напрямку дії окупантів також безуспішні.

Теми: Бахмутвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одного священика УПЦ МП вдалось обміняти на 28 українських військових – глава СБУ

Буданов відреагував на "заочний арешт" від РФ: Мені приємно

Спроба викрасти літак РФ, яка закінчилась обстрілом: СБУ оголосила підозру ексрозвіднику

Митрополит Павло поскаржився, що не має світла вдома зарядити електронний браслет

Орбан обурився через заяву генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі

Зеленський провів Ставку: розвідка доповіла про плани росіян, увага до розподілу зброї

Усі новини...
Бахмут
Росія перекидає на Бахмут додаткові сили з лінії фронту в районі Донецька – британська розвідка
РФ збільшила кількість авіа- та артударів на Бахмутському напрямку – Маляр
На Великдень прикордонники до ночі відбивали атаки росіян у Бахмуті
Останні новини
18:49
Чехія повинна просувати початок переговорів про вступ України до ЄС вже цього року - президент
18:48
Наштампували довідок на 300 тисяч доларів: викрито злочинну групу лікарів
18:47
На прохання Мінкульту YouTube видалив відео  "Вагнера"
18:39
Uber позбувся своєї частки в російському "Яндекс.Таксі" за $700 мільйонів
18:36
У Мін'юсті пояснили, як розлучитись під час війни і чи треба для цього військовий квиток
18:28
По всій Україні – повітряна тривога
18:11
Литва вперше відключиться від енергомережі РФ у тестовому режимі
18:01
Статки власників luxury-брендів зросли на $93 мільярди на тлі попиту на предмети розкоші
17:47
Кремль хоче сформувати антиукраїнську коаліцію з ультралівих і ультраправих у Німеччині – WP
17:41
Понад 16 тисяч українських військових вже пройшли підготовку в рамках місії ЄС
Усі новини...
Реклама: