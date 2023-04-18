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Бої за Бахмут тривають, ситуація контрольована – Сирський

Альона Мазуренко Вівторок, 18 квітня 2023, 09:28
Бої за Бахмут тривають, ситуація контрольована – Сирський
ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ. ФОТО З TELEGRAM СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗСУ

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що ситуація в Бахмуті на даний час контрольована, хоча ворог перетворює місто на руїну. 

Джерело: Сирський в Telegram

Пряма мова: "Епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там противник зосереджує найбільші свої зусилля і не полишає мету взяти місто під контроль будь-якою ціною.

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Наразі, ворог збільшує активність важкої артилерії та кількість авіаційних ударів, перетворюючи місто на руїну.

Разом з тим, наші бійці завдають противнику значних втрат і відчутно гальмують його наступальні дії.

Бої за Бахмут тривають. Ситуація на даний час контрольована".

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Деталі: Сирський повідомив, що окупанти ведуть наступальні дії на кількох напрямках одночасно, але на більшості - ворожі дії безуспішні.

Так, на Куп‘янському напрямку були спроби противника вести наступальні дії, але завдяки артилерії "підрозділи противника вдались до втечі, навіть не діставшись рубежу переходу в атаку".

На Лиманському напрямку дії окупантів також безуспішні.

Теми: Бахмутвійна
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