Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бои за Бахмут продолжаются, ситуация контролируемая – Сырский

Алена МазуренкоВторник, 18 апреля 2023, 09:28
Бои за Бахмут продолжаются, ситуация контролируемая – Сырский
АЛЕКСАНДР СЫРСКИЙ. ФОТО ИЗ TELEGRAM СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВСУ

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что ситуация в Бахмуте в настоящее время контролируемая, хотя враг превращает город в руины.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь: "Эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там противник сосредоточивает наибольшие свои усилия и не оставляет цель взять город под контроль любой ценой.

Сейчас враг увеличивает активность тяжелой артиллерии и количество авиационных ударов, превращая город в руины.

Вместе с тем, наши бойцы наносят противнику значительные потери и ощутимо тормозят его наступательные действия.

Бои за Бахмут продолжаются. Ситуация в настоящее время контролируемая".

Детали: Сырский сообщил, что оккупанты ведут наступательные действия на нескольких направлениях одновременно, но на большинстве - вражеские действия безуспешны.

ВИДЕО ДНЯ

Так, на Купянском направлении были попытки противника вести наступательные действия, но благодаря артиллерии "подразделения противника прибегли к бегству, даже не добравшись до рубежа перехода в атаку".

На Лиманском направлении действия оккупантов также безуспешны.

Темы: Бахмутвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Одного священника УПЦ МП удалось обменять на 28 украинских военных – глава СБУ

Буданов отреагировал на "заочный арест" от РФ: Мне приятно

Попытка угнать самолет РФ, закончившаяся обстрелом: СБУ объявила подозрение экс-разведчику

Митрополит Павел пожаловался, что у него нет света дома зарядить электронный браслет

Орбан возмутился заявлением генсека НАТО о будущем Украины в Альянсе

Зеленский провел Ставку: разведка доложила о планах россиян, внимание к распределению оружия

Все новости...
Бахмут
Россия перебрасывает на Бахмут дополнительные силы с линии фронта в районе Донецка – британская разведка
РФ увеличила количество авиа- и артударов на Бахмутском направлении – Маляр
На Пасху пограничники до ночи отражали атаки россиян в Бахмуте
Последние новости
19:03
обновленоПо всей Украине объявляли воздушную тревогу
18:51
Остин подтвердил: Abrams скоро отправятся в Германию для обучения украинцев
18:49
Чехия должна продвигать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году – президент
18:48
фото, видеоНаштамповали справок на 300 тысяч долларов: разоблачена преступная группа врачей
18:47
По просьбе Минкульта YouTube удалил видео "Вагнера"
18:39
Uber избавился от своей доли в российском "Яндекс.Такси" за $700 миллионов
18:36
В Минюсте объяснили, как развестись во время войны и нужен ли для этого военный билет
18:11
Литва впервые отключится от энергосети РФ в тестовом режиме
18:01
Состояние владельцев luxury-брендов выросло на $93 миллиарда на фоне спроса на предметы роскоши
17:47
Кремль хочет сформировать антиукраинскую коалицию из ультралевых и ультраправых в Германии – WP
Все новости...
Реклама: