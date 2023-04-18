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Бои за Бахмут продолжаются, ситуация контролируемая – Сырский

Алена МазуренкоВторник, 18 апреля 2023, 09:28
Бои за Бахмут продолжаются, ситуация контролируемая – Сырский
АЛЕКСАНДР СЫРСКИЙ. ФОТО ИЗ TELEGRAM СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВСУ

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что ситуация в Бахмуте в настоящее время контролируемая, хотя враг превращает город в руины.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь: "Эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там противник сосредоточивает наибольшие свои усилия и не оставляет цель взять город под контроль любой ценой.

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Сейчас враг увеличивает активность тяжелой артиллерии и количество авиационных ударов, превращая город в руины.

Вместе с тем, наши бойцы наносят противнику значительные потери и ощутимо тормозят его наступательные действия.

Бои за Бахмут продолжаются. Ситуация в настоящее время контролируемая".

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Детали: Сырский сообщил, что оккупанты ведут наступательные действия на нескольких направлениях одновременно, но на большинстве - вражеские действия безуспешны.

Так, на Купянском направлении были попытки противника вести наступательные действия, но благодаря артиллерии "подразделения противника прибегли к бегству, даже не добравшись до рубежа перехода в атаку".

На Лиманском направлении действия оккупантов также безуспешны.

Темы: Бахмутвойна
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