Росія перекидає на Бахмут додаткові сили з лінії фронту в районі Донецька – британська розвідка

Росія знизила активність наступальних дій навколо Донецька, найімовірніше, для того, щоб перенаправити ресурси на Бахмутський напрямок.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"На лінії фронту на Донбасі тривають запеклі бої. Однак існує реальна можливість того, що Росія зменшила чисельність своїх військ і знизила активність наступальних дій навколо Донецька, найімовірніше, для того, щоб перенаправити ресурси на Бахмутський напрямок", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Бахмуті сили російської армії та групи "Вагнера" продовжують повільно просуватися вперед. Лінія фронту в центрі міста проходить переважно вздовж головної залізничної лінії.

"Україна загалом стримує російське оточення з півдня вздовж вулиці Корсунської, старої головної дороги на захід від міста. Для обох сторін точна послідовність будь-якого значного відведення своїх підрозділів навколо Бахмута стала критично важливим питанням, оскільки Україна хоче вивільнити наступальні сили, а Росія, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв", – оцінює британська розвідка.

Раніше британська розвідка вказала на чергове свідчення "міжусобної боротьби" в РФ через війну в Україні.