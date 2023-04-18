Россия перебрасывает на Бахмут дополнительные силы с линии фронта в районе Донецка – британская разведка

Россия снизила активность наступательных действий вокруг Донецка, скорее всего, для того, чтобы перенаправить ресурсы на Бахмутское направление.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

"На линии фронта на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Однако существует реальная возможность того, что Россия уменьшила численность своих войск и снизила активность наступательных действий вокруг Донецка, скорее всего, для того, чтобы перенаправить ресурсы на Бахмутское направление", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Бахмуте силы российской армии и группы "Вагнера" продолжают медленно продвигаться вперед. Линия фронта в центре города проходит преимущественно вдоль главной железнодорожной линии.

"Украина в целом сдерживает российское окружение с юга вдоль улицы Корсунской, старой главной дороги к западу от города. Для обеих сторон точная последовательность любого значительного отвода своих подразделений вокруг Бахмута стала критически важным вопросом, поскольку Украина хочет высвободить наступательные силы, а Россия, вероятно, стремится восстановить оперативный резерв", – оценивает британская разведка.

Ранее британская разведка указала на очередное свидетельство "междоусобной борьбы" в РФ из-за войны в Украине.