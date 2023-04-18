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У Москві призовників вистежують за допомогою камер відеоспостереження

Ірина БалачукВівторок, 18 квітня 2023, 09:55
У Москві призовників вистежують за допомогою камер відеоспостереження
Російські призовники. Фото ТАСС

У Москві призовників, які живуть не за місцем реєстрації, вистежують за допомогою міської системи відеоспостереження, розповів військовий комісар російської столиці Максим Локтєв.

Джерело: російські видання Медуза, Комерсант, ТАСС

Пряма мова Локтєва: "Для визначення місця проживання призовника використовуються системи відеоспостереження міста Москви, за вказівкою мера Москви організації, в яких працюють призовники, надають у військові комісаріати відомості про них. Освітні організації допомагають нам визначити, де призовник навчається".

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Деталі: За словами військового комісара, основною причиною, через яку призовники не йдуть до військкомату, є проживання не за місцем реєстрації. Мовляв, саме через це їм не вдається вручити повістку.

При цьому Локтєв зазначив, що маючи інформацію про людину з камер відеоспостереження, з місця роботи або навчання, сповістити її про явку до військкомату буде нескладно.

Військовий комісар Москви також запевняє, що кількість ухилянтів від строкової служби щорічно знижується. Він вважає, що це пов'язано з "кропіткою роботою з роз'яснення громадянам щодо відповідальності" за ухилення.

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"Тим більше, що завдяки ресурсам, які ми використовуємо, діватися їм нікуди", – підсумував Локтєв. 

РосЗМІ повідомляють, що в Москві на строкову службу призвуть понад 5 тисяч осіб. Для цього працюють 147 призовних комісій. За словами військового комісара російської столиці, весняний призов 2023 року не відрізняється від попередніх і проходить із 1 квітня до 15 липня.

Передісторія:

Теми: Росіяпризовармія
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