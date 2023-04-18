В Москве призывников выслеживают с помощью камер видеонаблюдения

В Москве призывников, живущих не по месту регистрации, выслеживают с помощью городской системы видеонаблюдения, рассказал военный комиссар российской столицы Максим Локтев.



Источник: российские издания Медуза, Коммерсант, ТАСС

Прямая речь Локтева: "Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается".

Детали: По словам военного комиссара, основной причиной, по которой призывники не идут в военкомат, является проживание не по месту регистрации. Мол, именно из-за этого им не удается вручить повестку.



При этом Локтев отметил, что имея информацию о человеке из камер видеонаблюдения, с места работы или учебы, оповестить его о явке в военкомат не составит труда.

Военный комиссар Москвы также уверяет, что число уклонистов от срочной службы ежегодно снижается. Он считает, что это связано с "кропотливой работой по разъяснению гражданам об ответственности" за уклонение.

"Тем более с используемыми нами ресурсами деваться им некуда", – подытожил Локтев.

РосСМИ сообщают, что в Москве на срочную службу будет призвано больше 5 тысяч человек. Для этого работают 147 призывных комиссий. По словам военного комиссар российской столицы, весенний призыв 2023 года не отличается от предыдущих и проходит с 1 апреля до 15 июля.

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