Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Москве призывников выслеживают с помощью камер видеонаблюдения

Ирина БалачукВторник, 18 апреля 2023, 09:55
В Москве призывников выслеживают с помощью камер видеонаблюдения
Российские призывники. Фото ТАСС

В Москве призывников, живущих не по месту регистрации, выслеживают с помощью городской системы видеонаблюдения, рассказал военный комиссар российской столицы Максим Локтев.

Источник: российские издания Медуза, Коммерсант, ТАСС

Прямая речь Локтева: "Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается".

Детали: По словам военного комиссара, основной причиной, по которой призывники не идут в военкомат, является проживание не по месту регистрации. Мол, именно из-за этого им не удается вручить повестку.

При этом Локтев отметил, что имея информацию о человеке из камер видеонаблюдения, с места работы или учебы, оповестить его о явке в военкомат не составит труда.

Военный комиссар Москвы также уверяет, что число уклонистов от срочной службы ежегодно снижается. Он считает, что это связано с "кропотливой работой по разъяснению гражданам об ответственности" за уклонение.

"Тем более с используемыми нами ресурсами деваться им некуда", – подытожил Локтев. 

РосСМИ сообщают, что в Москве на срочную службу будет призвано больше 5 тысяч человек. Для этого работают 147 призывных комиссий. По словам военного комиссар российской столицы, весенний призыв 2023 года не отличается от предыдущих и проходит с 1 апреля до 15 июля.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Росcияпризывармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Одного священника УПЦ МП удалось обменять на 28 украинских военных – глава СБУ

Буданов отреагировал на "заочный арест" от РФ: Мне приятно

Попытка угнать самолет РФ, закончившаяся обстрелом: СБУ объявила подозрение экс-разведчику

Митрополит Павел пожаловался, что у него нет света дома зарядить электронный браслет

Орбан возмутился заявлением генсека НАТО о будущем Украины в Альянсе

Зеленский провел Ставку: разведка доложила о планах россиян, внимание к распределению оружия

Все новости...
Росcия
Россияне ударили по Славянску ракетами и "Шахедами"
Россия перебрасывает на Бахмут дополнительные силы с линии фронта в районе Донецка – британская разведка
Проорбановский колледж в Будапеште организует "мирный форум" об Украине
Последние новости
19:03
обновленоПо всей Украине объявляли воздушную тревогу
18:51
Остин подтвердил: Abrams скоро отправятся в Германию для обучения украинцев
18:49
Чехия должна продвигать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году – президент
18:48
фото, видеоНаштамповали справок на 300 тысяч долларов: разоблачена преступная группа врачей
18:47
По просьбе Минкульта YouTube удалил видео "Вагнера"
18:39
Uber избавился от своей доли в российском "Яндекс.Такси" за $700 миллионов
18:36
В Минюсте объяснили, как развестись во время войны и нужен ли для этого военный билет
18:11
Литва впервые отключится от энергосети РФ в тестовом режиме
18:01
Состояние владельцев luxury-брендов выросло на $93 миллиарда на фоне спроса на предметы роскоши
17:47
Кремль хочет сформировать антиукраинскую коалицию из ультралевых и ультраправых в Германии – WP
Все новости...
Реклама: