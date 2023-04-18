Відсторонення Атрошенка – це вибірковість і несправедливість – Філатов

Міський голова Дніпра Борис Філатов вважає, що відсторонення на рік від посади мера Чернігова Владислава Атрошенка - це вибірковість та несправедливість. Філатов вважає, що така несправедливість може статися з кожним мером.

Джерело: інтерв'ю Філатова "Українській правді"

Пряма мова: "Влад мені не друг і в мене з ним складні стосунки...

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Влад є складною людиною. Я не знаю, що там трапилося у нього з Офісом, хто стейкхолдер цього конфлікту. Але це несправедливість. В Кодексі про адміністративні правопорушення зовсім такого немає.

Я вважаю, що за це рішення судді, які його приймали, повинні сидіти у в'язниці. Можна було якось по-іншому вирішити питання. Але вбити місцеве самоврядування в Чернігові, будь сто разів Атрошенко складною людиною, це несправедливість".

Деталі: Філатов також заявив, що мер Бучі вивозив з міста свою родину в кареті швидкої допомоги: "Йому родину могли розстріляти, давайте його теж виженемо?". Про це, за словами глави Дніпра, йому розповів мер Бучі.

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Мер Дніпра вважає, що випадок із Атрошенком це "вибірковість".

Філатов допускає, що правоохоронці можуть і йому пред'явити якісь претензії і так само спробувати відсторонити від виконання обов'язків: "Це може статися з кожним міським головою. Чому – не маю відповіді".

Пряма мова: "От недавно зустрів мене один депутат – не буду казати хто, щоб не здогадалися. Він мені каже: "Я маю вас попередити, є команда працювати по мерії правоохоронцям".

І я це чую вже 8 років. Хай приїжджають! Неможливо так працювати. Я не можу сказати, що мене це деморалізує, але це втомлює.

Нещодавно спілкувався з одним з мерів, не скажу з ким конкретно. Цей мер мене питає: "У тебе є програма допомоги ТрО?". Я відповідаю: "Звісно, є, Дніпро дуже допомагає Збройним силам, ТрО". Він каже: "Ну, чекай. До мене зайшла аудиторська служба. Вони написали, що це нецільове використання бюджетних коштів".

Я не вірю, що в Офісі хтось сидить, бере слухавку і каже: "Оцих загоніть, до цих зайдіть і все інше". Адже розумію, скільки зараз завдань у керівництва Офісу президента..."

Деталі: Філатов додав, що раніше юристи з профільного департаменту приносили йому дані – скільки кримінальних справ, скільки в суді, скільки на слідстві.

Але зараз він перестав це відслідковувати.

Знати більше: Борис Філатов: Взяв у Залужного автограф для аукціону, потім мені дзвонили й запитували: "Що ви там замишляєте?"

Голова Чернігова Атрошенко: Якщо мери будуть сидіти і мовчати, то пізніше вони будуть просто сидіти

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