Отстранение Атрошенко – это избирательность и несправедливость – Филатов

Городской голова Днепра Борис Филатов считает, что отстранение на год от должности мэра Чернигова Владислава Атрошенко - это избирательность и несправедливость. Филатов считает, что такая несправедливость может произойти с каждым мэром.

Источник: интервью Филатова "Украинской правде"

Прямая речь: "Влад мне не друг и у меня с ним сложные отношения...

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Влад является сложным человеком. Я не знаю, что там случилось у него с Офисом, кто стейкхолдер этого конфликта. Но это несправедливость. В Кодексе об административных правонарушениях совсем такого нет.

Я считаю, что за это решение судьи, которые его принимали, должны сидеть в тюрьме. Можно было как-то по-другому решить вопрос. Но убить местное самоуправление в Чернигове, будь сто раз Атрошенко сложным человеком, это несправедливость".

Детали: Филатов также заявил, что мэр Бучи вывозил из города свою семью в карете скорой помощи: "Ему семью могли расстрелять, давайте его тоже выгоним?". Об этом, по словам главы Днепра, ему рассказал мэр Бучи.

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Мэр Днепра считает, что случай с Атрошенко это "избирательность".

Филатов допускает, что правоохранители могут и ему предъявить какие-то претензии и так же попытаться отстранить от исполнения обязанностей: "Это может произойти с каждым городским головой. Почему - не имею ответа".

Прямая речь: "Вот недавно встретил меня один депутат - не буду говорить кто, чтобы не догадались. Он мне говорит: "Я должен вас предупредить, есть команда работать по мэрии правоохранителям".

И я это слышу уже 8 лет. Пусть приезжают! Невозможно так работать. Я не могу сказать, что меня это деморализует, но это утомляет.

Недавно общался с одним из мэров, не скажу с кем конкретно. Этот мэр меня спрашивает: "У тебя есть программа помощи ТрО?". Я отвечаю: "Конечно, есть, Днепр очень помогает Вооруженным силам, ТрО". Он говорит: "Ну, жди. Ко мне зашла аудиторская служба. Они написали, что это нецелевое использование бюджетных средств".

Я не верю, что в Офисе кто-то сидит, берет трубку и говорит: "Этих загоните, к этим зайдите и все остальное". Ведь понимаю, сколько сейчас задач у руководства Офиса президента..."

Детали: Филатов добавил, что ранее юристы из профильного департамента приносили ему данные - сколько уголовных дел, сколько в суде, сколько на следствии.

Но сейчас он перестал это отслеживать.

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