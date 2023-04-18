Зеленський побував на передовій в Авдіївці

Під час робочої поїздки на Донеччину президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників у Авдіївці.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Повідомляється, що глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" щодо ситуації в зоні його відповідальності.

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Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за службу.

Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники отримали ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також ордени "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів.

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Військові подарували главі держави військовий коїн, шеврон і дошку із символікою 110-ї окремої механізованої бригади.

Пряма мова: "Маю честь сьогодні бути тут, подякувати вам за службу, за те, що бороните нашу землю, Україну, наші сім’ї. Вітаю вас зі святами, з Великоднем, і бажаю вам лише перемоги – того, чого бажаю кожному українцю, що дуже важливо для нас усіх. Бажаю здоров’я всім вам і вашим сім’ям та щиро вдячний від кожного українця за той великий шлях, який ви проходите щоденно".