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Зеленский побывал на передовой в Авдеевке

Валентина РоманенкоВторник, 18 апреля 2023, 15:04
Зеленский побывал на передовой в Авдеевке
фото Офиса президента

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке.

Источник: Офис президента

Детали: Сообщается, что глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировки "Донецк" по ситуации в зоне его ответственности.

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Зеленский пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений и поблагодарил их за службу.

Президент вручил военнослужащим государственные награды. Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, а также ордена "За мужество" II и III степеней.

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Военные подарили главе государства военный коин, шеврон и доску с символикой 110-й отдельной механизированной бригады.

 

Прямая речь: "Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. Поздравляю вас с праздниками, с Пасхой, и желаю вам только победы - того, чего желаю каждому украинцу, что очень важно для нас всех. Желаю здоровья всем вам и вашим семьям и искренне благодарен от каждого украинца за тот большой путь, который вы проходите ежедневно".

 

Темы: ЗеленскийвойнаАвдеевкаДонецкая область
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