Прикордонники розповіли про нову тактику ворога в Бахмуті і показали щільні вуличні бої

Прикордонники-захисники Бахмута відзначають, що серед сил ворога стало менше ув'язнених і більше професійних військових; тривають напружені вуличні бої в центрі міста.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Битва за Бахмут триває вже майже десять місяців. Попри значні втрати, російські сили продовжують штурмувати населений пункт, повільно просуваючись вперед.

Протистояння перемістилось в центральну частину міста.

Бої в щільній міській забудові точаться на мінімальних дистанціях. Подекуди окупантів та українських військових розділяють лічені метри, що вкрай ускладнює оборону".

Деталі: Як пояснюють бійці ДПСУ, противник використовує тактику, коли висувається група (від 5 до 10 людей), розвідує ситуацію, відкривають вогонь, щоб викликати вогневу відповідь Сил оборони і вирахувати позицію. Росіяни використувують багато дронів для аеророзвідки. Ворог може три дні підкрадатися, вести хаотичний вогонь, провокувати, коли виявляють вогневу точку, штурмова група намагається взяти позицію Сил оборони в оточнення.

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Прикордонники наголошують: жодних ознак "снарядного голоду", про який раніше заявляли ПВК "Вагнер", у Бахмуті не помічають. Натомість відзначають зміни серед особового складу ворога (професійні військові, а не "зеки").

В сюжеті, оприлюдненому нині, зафіксовано, як військовослужбовці ДПСУ ведуть вуличні бої, полюють за ворожою авіацією, "вітають" російських військових з останнім снігом та рятують побратимів.