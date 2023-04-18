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Пограничники рассказали о новой тактике врага в Бахмуте и показали плотные уличные бои

Валентина РоманенкоВторник, 18 апреля 2023, 16:10
Пограничники рассказали о новой тактике врага в Бахмуте и показали плотные уличные бои
скриншот

Пограничники-защитники Бахмута отмечают, что среди сил врага стало меньше заключенных и больше профессиональных военных; продолжаются напряженные уличные бои в центре города.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Битва за Бахмут продолжается уже почти десять месяцев. Несмотря на значительные потери, российские силы продолжают штурмовать населенный пункт, медленно продвигаясь вперед.

Противостояние переместилось в центральную часть города.

Бои в плотной городской застройке идут на минимальных дистанциях. Кое-где оккупантов и украинских военных разделяют считанные метры, что крайне затрудняет оборону".

Детали: Как объясняют бойцы ГПСУ, противник использует тактику, когда выдвигается группа (от 5 до 10 человек), разведывает ситуацию, открывают огонь, чтобы вызвать огневой ответ Сил обороны и вычислить их позицию. Россияне используют много дронов для аэроразведки. Враг может три дня подкрадываться, вести хаотичный огонь, провоцировать, когда обнаруживают огневую точку, штурмовая группа пытается взять позицию Сил обороны в окружение.

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Пограничники отмечают: никаких признаков "снарядного голода", о котором ранее заявляли ЧВК "Вагнер", в Бахмуте не замечают. Зато отмечают изменения среди личного состава врага (профессиональные военные, а не "зеки").

В сюжете, обнародованном сейчас, зафиксировано, как военнослужащие ГПСУ ведут уличные бои, охотятся за вражеской авиацией, "поздравляют" российских военных с последним снегом и спасают собратьев.

Темы: БахмутПограничная служба
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