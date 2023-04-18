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Прем'єрка Литви про візит Путіна на окуповані території: Він хоче здаватись схожим на Зеленського

"Європейська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 17:08

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що візитом президента РФ Владіміра Путіна на окуповані території України пропаганда намагається порівняти його з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

За словами Шимоніте, візитом Путіна пропаганда РФ намагається "надихнути" невмотивовану окупаційну російську армію.

Вона зазначила, що агресивна російська пропаганда ускладнює оцінку правдивості візиту Путіна на окуповані території Херсонської і Луганської областей.

"Мені здається, що є якась спроба зобразити, що Владімір Путін хоч трохи схожий на Володимира Зеленського, який їде на передову і зустрічається з солдатами близько до лінії зіткнення і таким чином демонструє підтримку своїм військам і звичайним українцям, які воюють в цій війні", – сказала Шимоніте.

18 квітня російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що російський диктатор Владімір Путін нібито відвідав штаб угруповання військ "Днєпр" на Херсонському напрямку та "Восток" на Луганщині. При цьому у Кремлі хотіли приховати справжню дату візиту Путіна на Херсонщину.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав Китай зупинити Путіна, щоб нормалізувати відносини з ЄС

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Теми: ПутінЗеленськийЛитва
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