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Прем'єрка Литви про візит Путіна на окуповані території: Він хоче здаватись схожим на Зеленського

"Європейська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 17:08

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що візитом президента РФ Владіміра Путіна на окуповані території України пропаганда намагається порівняти його з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

За словами Шимоніте, візитом Путіна пропаганда РФ намагається "надихнути" невмотивовану окупаційну російську армію.

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Вона зазначила, що агресивна російська пропаганда ускладнює оцінку правдивості візиту Путіна на окуповані території Херсонської і Луганської областей.

"Мені здається, що є якась спроба зобразити, що Владімір Путін хоч трохи схожий на Володимира Зеленського, який їде на передову і зустрічається з солдатами близько до лінії зіткнення і таким чином демонструє підтримку своїм військам і звичайним українцям, які воюють в цій війні", – сказала Шимоніте.

18 квітня російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що російський диктатор Владімір Путін нібито відвідав штаб угруповання військ "Днєпр" на Херсонському напрямку та "Восток" на Луганщині. При цьому у Кремлі хотіли приховати справжню дату візиту Путіна на Херсонщину.

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Теми: ПутінЗеленськийЛитва
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