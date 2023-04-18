Премьер Литвы о визите Путина на оккупированные территории: Он хочет казаться похожим на Зеленского

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что визитом президента РФ Владимира Путина на оккупированные территории Украины пропаганда пытается сравнить его с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

По словам Шимоните, визитом Путина пропаганда РФ пытается "вдохновить" немотивированную оккупационную российскую армию.

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Она отметила, что агрессивная российская пропаганда затрудняет оценку правдивости визита Путина на оккупированные территории Херсонской и Луганской областей.

"Мне кажется, что есть какая-то попытка изобразить, что Владимир Путин хоть немного похож на Владимира Зеленского, который едет на передовую и встречается с солдатами близко к линии соприкосновения и таким образом демонстрирует поддержку своим войскам и рядовым украинцам, воюющим в этой войне", – сказала Шимоните.

18 апреля российские пропагандистские СМИ сообщили, что российский диктатор Владимир Путин якобы посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и "Восток" на Луганщине. При этом в Кремле хотели скрыть настоящую дату визита Путина на Херсонщину.

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