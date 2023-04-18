Премьер Литвы о визите Путина на оккупированные территории: Он хочет казаться похожим на Зеленского

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что визитом президента РФ Владимира Путина на оккупированные территории Украины пропаганда пытается сравнить его с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

По словам Шимоните, визитом Путина пропаганда РФ пытается "вдохновить" немотивированную оккупационную российскую армию.

Она отметила, что агрессивная российская пропаганда затрудняет оценку правдивости визита Путина на оккупированные территории Херсонской и Луганской областей.

"Мне кажется, что есть какая-то попытка изобразить, что Владимир Путин хоть немного похож на Владимира Зеленского, который едет на передовую и встречается с солдатами близко к линии соприкосновения и таким образом демонстрирует поддержку своим войскам и рядовым украинцам, воюющим в этой войне", – сказала Шимоните.

18 апреля российские пропагандистские СМИ сообщили, что российский диктатор Владимир Путин якобы посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и "Восток" на Луганщине. При этом в Кремле хотели скрыть настоящую дату визита Путина на Херсонщину.

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