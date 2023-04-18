Західні чиновники вважають, що витік документів не змінив ситуацію на фронті в Україні – ЗМІ

Витік секретних документів американської розвідки за останні кілька тижнів не мав видимого впливу на перебіг бойових дій в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це заявили на брифінгу західні чиновники на умовах анонімності, повідомляє CNN.

Посадовці зазначили, що після витоку документів не побачили жодних змін на полі бою в Україні.

Реклама:

Водночас вони відмовилися коментувати зміст секретних документів, які були опубліковані в мережі.

Нагадаємо, 21-річний військовослужбовець ВПС Національної гвардії США Джек Тейшейра минулого тижня був звинувачений у витоку надсекретних даних військової розвідки і йому висунули звинувачення в незаконному копіюванні та передачі секретних матеріалів.

Як відомо, протягом останніх тижнів у соцмережах опублікували величезну кількість документів американської розвідки. У зв'язку з цим Мін'юст США розпочав розслідування. У Пентагоні заявили, що протягом 45 днів одержать висновки щодо нещодавнього витоку.

ВІДЕО ДНЯ

Детально про витік секретних документів читайте у статті Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США або дивіться нове відео "ЄвроПравди".