Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Западные чиновники считают, что утечка документов не изменила ситуацию на фронте в Украине – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 18 апреля 2023, 18:17

Утечка секретных документов американской разведки за последние несколько недель не произвела видимого влияния на ход боевых действий в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили на брифинге западные чиновники на условиях анонимности, сообщает CNN.

Чиновники отметили, что после утечки документов не увидели никаких изменений на поле боя в Украине.

В то же время они отказались комментировать содержание секретных документов, которые были опубликованы в сети.

Напомним, 21-летний военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра на прошлой неделе был обвинен в утечке сверхсекретных данных военной разведки и ему было предъявлено обвинение в незаконном копировании и передаче секретных материалов.

Как известно, в течение последних недель в соцсетях опубликовали огромное количество документов американской разведки. В связи с этим Минюст США начал расследование. В Пентагоне заявили, что в течение 45 дней получат выводы о недавней утечке.

Подробно об утечке секретных документов читайте в статье Военная (не)тайна: что известно об утечке секретных документов США или смотрите в новом видео "ЕвроПравды".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: утечкаразведкаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Одного священника УПЦ МП удалось обменять на 28 украинских военных – глава СБУ

Буданов отреагировал на "заочный арест" от РФ: Мне приятно

Попытка угнать самолет РФ, закончившаяся обстрелом: СБУ объявила подозрение экс-разведчику

Митрополит Павел пожаловался, что у него нет света дома зарядить электронный браслет

Орбан возмутился заявлением генсека НАТО о будущем Украины в Альянсе

Зеленский провел Ставку: разведка доложила о планах россиян, внимание к распределению оружия

Все новости...
утечка
Результаты проверки "слива" секретных документов будут готовы через 45 дней – Пентагон
Буданов о "саботаже" войны со стороны Герасимова и Патрушева: Это ложь
Экс-офицер ВМС США руководила каналом Donbass Devushka, через который сливали документы - СМИ
Последние новости
19:09
В мире ко Дню Земли пройдут акции против экоцида в Украине: как принять участие
19:05
Премьер анонсировал начало выплаты средств на восстановление жилья через "Дію"
19:03
обновленоПо всей Украине объявляли воздушную тревогу
18:57
В Финляндии фиксируют все больше российских кибератак
18:51
Остин подтвердил: Abrams скоро отправятся в Германию для обучения украинцев
18:49
Чехия должна продвигать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году – президент
18:48
фото, видеоНаштамповали справок на 300 тысяч долларов: разоблачена преступная группа врачей
18:47
По просьбе Минкульта YouTube удалил видео "Вагнера"
18:39
Uber избавился от своей доли в российском "Яндекс.Такси" за $700 миллионов
18:36
В Минюсте объяснили, как развестись во время войны и нужен ли для этого военный билет
Все новости...
Реклама: