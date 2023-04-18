Западные чиновники считают, что утечка документов не изменила ситуацию на фронте в Украине – СМИ

Утечка секретных документов американской разведки за последние несколько недель не произвела видимого влияния на ход боевых действий в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили на брифинге западные чиновники на условиях анонимности, сообщает CNN.

Чиновники отметили, что после утечки документов не увидели никаких изменений на поле боя в Украине.

В то же время они отказались комментировать содержание секретных документов, которые были опубликованы в сети.

Напомним, 21-летний военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра на прошлой неделе был обвинен в утечке сверхсекретных данных военной разведки и ему было предъявлено обвинение в незаконном копировании и передаче секретных материалов.

Как известно, в течение последних недель в соцсетях опубликовали огромное количество документов американской разведки. В связи с этим Минюст США начал расследование. В Пентагоне заявили, что в течение 45 дней получат выводы о недавней утечке.

Подробно об утечке секретных документов читайте в статье Военная (не)тайна: что известно об утечке секретных документов США или смотрите в новом видео "ЕвроПравды".